„Kvůli Trumpovi jsem se přestěhovala do Irska. A vnímám tu krásné teplo – samozřejmě ne fyzicky. Ve skutečnosti je tu popravdě totiž docela zima, alespoň co se týká počasí. Ale jsou tu moc milí, laskaví a vstřícní lidé,“ oznámila herečka ve videu na TikToku.

O’Donnellová prozradila, že Spojené státy opustila 15. ledna, tedy pouhých pět dní předtím, než byl Donald Trump uveden do úřadu prezidenta.

„Musím říct, že je to úžasné a jsem za to velmi vděčná. Nikdy jsem si nemyslela, že se z Ameriky odstěhuju do jiné země, ale rozhodla jsem se, že pro mě a mé dvanáctileté dítě to bude v současnosti to nejlepší, co mohu udělat,“ vysvětluje.

„A tak jsme tady. Jsem šťastná, Clay také. Chybí mi ale moje ostatní děti. Chybí mi moji přátelé. Chybí mi spousta věcí z domova a snažím se najít nový domov tady v této nádherné zemi. Až to bude v Americe bezpečné a všichni občané budou mít stejná práva, pak zvážíme návrat,“ dodala komička.

Rosie O’Donnellová byla v minulosti dvakrát vdaná. V letech 2012 až 2015 byla provdaná za Michelle Roundsovou, která v roce 2017 spáchala sebevraždu. O’Donnellová s Roundsovou společně vychovávaly dceru Dakotu Clay, kterou adoptovaly.

Z prvního manželství s Kelli Carpenterovou má herečka čtyři děti – syna Parkera (23), dceru Chelsey (21), syna Blakea (18) a dceru Vivienne (15).