Myslela jsem, že je to zrada feminismu, říká Rosie O’Donnellová o faceliftu

Čtyřiašedesátiletá komička přiznala, že po zhubnutí více než 23 kilogramů začala svůj obličej vnímat úplně jinak. „Na facelift jsem měla velmi vyhraněný názor, z morálního hlediska. Považovala jsem se za ženu, která by do toho za žádnou cenu nešla,“ napsala v příspěvku. „Myslela jsem si, že je to zrada. Feminismu. Stárnutí. Našeho týmu žen po celém světě. A pak jsem zhubla 23 kilo.“
O’Donnellová vysvětlila, že kvůli rychlému hubnutí měla pocit, že se její obličej spíš roztéká, než že přirozeně stárne. Velkou roli v jejím rozhodování sehrálo i její nejmladší nebinární dítě Clay, které bylo proti operaci. „Clay mi řeklo: Mladé ženy k tobě vzhlížejí. A pak: Kdybys to udělala, nedokázalo bych tě respektovat. A tahle věta… mě opravdu zasáhla,“ přiznala komička. Dodala, že jí Clay svými názory připomínalo její vlastní mladší já.
Nakonec ale došla k závěru, že právě tohle je důležitá lekce o svobodě rozhodování. „Pokud Clay něco učím, nemůže to být to, že moje tělo patří nějaké ideji. Ani když je ta idea dobrá. A ani feminismu,“ napsala. Herečka zároveň zdůraznila, že další plastické operace už neplánuje a chtěla zůstat sama sebou.
Rosie O’Donnellová, která se v roce 2025 přestěhovala do Irska, začala hubnout díky léku Mounjaro, který jí byl předepsán kvůli léčbě cukrovky. Po zveřejnění svého přiznání se pod jejím příspěvkem okamžitě objevily stovky podpůrných reakcí. „Jen záříš!“ napsal jeden z fanoušků.