Roseanne opět provokuje: Během holokaustu nikdo nezemřel, ale teď by měl

„Nikdo nezemřel během holokaustu. A to je pravda. Ale mělo se to stát. Šest milionů Židů by mělo zemřít právě teď, protože oni mohou za všechny problémy světa,“ prohlásila Barrová v podcastu Thea Vona.

Rozčílené komentáře pak mírnil sám Von a také syn Barrové Jake Pentland, kteří museli vysvětlovat, že byla sarkastická. Sama je židovského původu.

„Sarkasmus, nebo ne, komentáře Roseanne Barrové o Židech a holokaustu jsou odsouzeníhodné a nezodpovědné. Není to vtipné. A hanba Theovi Vonovi, že to nechal bez námitek a místo toho se ponořil do konspiračních teorií,“ řekl generální ředitel organizace bojující proti antisemitismu Anti-Defamation League Jonathan Greenblatt.

„Jsme na rozpacích z toho, že lidé jsou tak hloupí, že nepoznali, že je Roseanne sarkastická,“ řekl syn Barrové Jake Pentland.

„Ta ukázka Roseanne Barrové byl sarkasmus. Klip vytržený z dlouhé sarkastické řeči, kterou vedla během našeho rozhovoru,“ napsal na Twitter Von.

V podcastu se pustila Barrová i do zpochybnění voleb v USA. „36 okrsků vám může dát 81 milionů hlasů. To je fakt,“ řekla. „Takže to bylo zmanipulované?“ zeptal se Von. „Samozřejmě že ne. 36 okrsků má 81 milionů lidí. Vidíte? Je to pravda. A neopovažujte se proti tomu cokoli říct, jinak budete mimo YouTube, Facebook, Twitter,“ prohlásila herečka, která je podporovatelkou Donalda Trumpa.

officialroseannebarr Had a blast with @theovon on his podcast. Go check it out- he’s just a doll! Absolutely hilarious and deep. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Von jí na všechna prohlášení jen přikyvoval a nezpochybňoval je. Prohlásil potom, že je to nejzábavnější osoba, jakou kdy potkal.

„My komici jsem poslední uměleckou formou svobody slova. Dokud budeme hrát, věci nebudou tak špatné, jak by mohly být,“ řekla Barrová s cigaretou v ruce.

Před pěti lety přitom komička přišla o svůj sitcom vysílaný televizní stanicí ABC kvůli jediné poznámce na Twitteru, kde poradkyni exprezidenta Obamy označila za společného potomka Muslimského bratrstva a Planety opic. Barrové tehdy nepomohlo, že se omluvila, tweet smazala a prohlásila, že šlo o špatný vtip.