Malé dcerky jsou požehnáním, říká v pětasedmdesáti Wood z Rolling Stones

„Opravdu si zase připadám, jako by mi bylo devětadvacet,“ svěřil se Ronnie Wood při pózování pro focení titulní stránky španělského vydání časopisu Esquire. „Mám nový soukromý život, mám zpět své zdraví, mám spoustu nové inspirace. Teď potřebuji ze všeho nejvíc energii. Vždyť nás čeká poslední turné,“ říká kytarista Rolling Stones.

Po dvou bojích s rakovinou se mu prý opět vrátila chuť do života. V roce 2017 Ronnie Wood úspěšně bojoval s rakovinou plic po čtyřiapadesáti letech kouření třiceti cigaret denně. Poté, co mu byla odstraněna část plic, v roce 2018 oznámil, že je vyléčený. Lékaři mu však našli nádor i roky poté.

„Během lockdownu jsem bojoval s malobuněčným karcinomem,“ přiznal loni v dubnu muzikant. Malobuněčný karcinom vzniká vzniká většinou v plicích, ale může zasáhnout i prostatu, slinivku, močový měchýř či lymfatické uzliny.

Rocker se v rozhovoru pro známý magazín svěřil s tím že mu novou energii do žil vlévá i jeho rodina a malé dcery. Otcem se stal znovu před pěti lety, když se jeho manželce Sally Humphreys Woodové (44) narodila dvojčata Gracie Jane a Alice Rose.

„Život mi dal v tomto věku příležitost znovu vychovávat děti. Moji starší potomci už vyrostli a teď po domě zase běhají dvě malé holčičky. Malé dcerky Alice, Gracie a jejich matka jsou pro mě opravdovým požehnáním,“ říká Wood.

Ani v pětasedmdesáti letech nevylučuje, že se po současném turné skupina Rolling Stones ještě vrátí zpátky na koncertní pódia.

„Říká se, že všechna turné jsou poslední. Nikdy totiž nevíte, co bude dál. Všechna turné jsou taková záhada. Ale není pochyb o tom, že to naše současné tedy obzvlášť,“ směje se muzikant a dodává, že energie mají prý členové legendární kapely ještě dostatek. „Jsme dnes všichni opravdu příliš posedlí věkem a mládím. Věk je ale jen číslo,“ říká optimisticky Wood.

Turné je prvním vystoupením skupiny v Evropě po loňské smrti jejich bubeníka Charlieho Wattse. „Je to přesně to, co by si přál. Rolling Stones se nezastaví. Kapela má teď další impuls, Charlieho energii... Charlie v nás žije,“ dodal rocker.