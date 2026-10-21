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Romeo Beckham si zahraje v gay romanci. Na kurtu soupeří, v posteli se líbají

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  8:00
Romeo Beckham (vlevo) ve svém hereckém debutu v tenisovém dramatu Forty Love....

Romeo Beckham (vlevo) ve svém hereckém debutu v tenisovém dramatu Forty Love. Ve filmu jeho postava naruší život tenisové hvězdy Sachy Galla (Paul Kircher, vpravo) a zamíchá jeho představami o ambicích, soupeření i lásce. (2026) | foto: Profimedia.cz

Romeo Beckham ztvárňuje ve filmu Forty Love tenisového rivala, který se...
Romeo Beckham ztvárňuje ve filmu Forty Love tenisového rivala, který se...
Nejen fotbalista, ale také model. Romeo Beckham, syn Davida Beckhama, na...
David Beckham, princ William, princezna Kate, Cruz Beckham a Romeo Beckham v...
39 fotografií
Romeo Beckham, syn fotbalové legendy Davida Beckhama a módní návrhářky Victorie Beckhamové, míří poprvé na filmové plátno. V romantickém dramatu Forty Love ztvární tenistu, jehož soupeření s mužským rivalem přeroste v milostný vztah.

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Na tenisovém kurtu jsou soupeři, mimo něj je k sobě přitahuje vášeň. Romeo Beckham vstupuje do filmového světa rolí ve francouzském romantickém dramatu Forty Love. Syn bývalého fotbalisty Davida Beckhama a módní návrhářky Victorie Beckhamové v něm ztvárňuje tenisového rivala, který se zaplete do milostného vztahu s hlavním hrdinou Sachou Gallem, jehož hraje francouzský herec Paul Kircher.

První trailer naznačuje, že mezi oběma muži nepůjde jen o sportovní rivalitu. Dvojice se líbá a objevuje se také společně v posteli. „Nemůžu za to, že jsi do mě, kur*a, zamilovaný!“ říká Beckhamova postava Kircherovi.

Ukázka ovšem neslibuje pouze romantiku. V jednom záběru vleče jeden z rivalů Beckhamovu postavu v bezvědomí do hotelového pokoje, v dalším leží mladý muž na tenisovém kurtu. Film tak vedle milostného příběhu naznačuje také napětí a nebezpečí, které může vztah obou sportovců provázet.

Romeo Beckham (vlevo) ve svém hereckém debutu v tenisovém dramatu Forty Love. Ve filmu jeho postava naruší život tenisové hvězdy Sachy Galla (Paul Kircher, vpravo) a zamíchá jeho představami o ambicích, soupeření i lásce. (2026)
Romeo Beckham ztvárňuje ve filmu Forty Love tenisového rivala, který se zaplete do milostného vztahu s hlavním hrdinou Sachou Gallem, jehož hraje francouzský herec Paul Kircher. (2026)
Romeo Beckham ztvárňuje ve filmu Forty Love tenisového rivala, který se zaplete do milostného vztahu s hlavním hrdinou Sachou Gallem, jehož hraje francouzský herec Paul Kircher. (2026)
Nejen fotbalista, ale také model. Romeo Beckham, syn Davida Beckhama, na Fashion Awards v Londýně.
39 fotografií

Snímek režíruje módní fotograf Pierre-Ange Carlotti, pro něhož jde o celovečerní režijní debut. Oficiální synopse popisuje příběh tenisty, který se musí poprvé vyrovnat s jiným druhem soupeření, než na jaký je zvyklý. „Láska. Síla stejně vzrušující jako destabilizující, a mnohem nebezpečnější než cokoli, s čím se dosud na kurtu setkal,“ stojí v anotaci. Francouzská premiéra filmu je naplánována na 25. listopadu 2026. Datum uvedení v Česku zatím není potvrzeno.

Podobnost s populárními příběhy o zakázané lásce mezi sportovními rivaly se nabízí. Seriál Spalující rivalita (Heated Rivalry) sleduje vztah dvou profesionálních hokejistů, kteří se na veřejnosti střetávají jako soupeři, zatímco v soukromí je spojuje silná přitažlivost. Forty Love přenáší podobný motiv do prostředí profesionálního tenisu.

Connor Storrie a Hudson Williams v seriálu Spalující rivalita (Heated Rivarly, 2025)

Pro čtyřiadvacetiletého Romea jde o novou profesní kapitolu. Dosud se věnoval především modelingu a fotbalu. Jako mladík působil v mládežnické akademii londýnského Arsenalu, později se k fotbalu vrátil v americkém prostředí, kde hrál za rezervní tým Inter Miami, jehož spolumajitelem je jeho otec. V roce 2023 zamířil do anglického Brentfordu, kde působil v rezervním týmu. V roce 2024 se rozhodl dát fotbalové kariéře sbohem a soustředit se na módu.

V modelingu spolupracoval se značkami jako Burberry či Yves Saint Laurent a objevil se také na přehlídkách během módních týdnů. Jeho nová role tak představuje další pokus prosadit se mimo stín slavného otce.

Romeo se narodil 1. září 2002 v Londýně jako druhý syn Davida a Victorie Beckhamových. Jeho otec patřil k nejznámějším fotbalistům své generace a nastupoval mimo jiné za Manchester United, Real Madrid či anglickou reprezentaci. Matka se proslavila jako členka dívčí skupiny Spice Girls a později vybudovala vlastní módní značku. Romeo má staršího bratra Brooklyna, mladšího bratra Cruze a mladší sestru Harper.

Jeho soukromý život přitahuje pozornost médií podobně jako kariéra. Po několikaletém vztahu s modelkou Miou Reganovou, s níž chodil od roku 2019, oznámili v únoru 2024 rozchod. Později začal být spojován s britskou modelkou a DJkou Kim Turnbullovou. Jejich vztah provázely v médiích také spekulace o rozchodu a opětovném sblížení; v roce 2026 se však znovu objevovali společně na veřejnosti.

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