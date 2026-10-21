Romeo Beckham si zahraje v gay romanci. Na kurtu soupeří, v posteli se líbají

|
Jsme na tebe tolik pyšní. Romeo Beckham uvádí na trh vlastní oděvní značku
Na tenisovém kurtu jsou soupeři, mimo něj je k sobě přitahuje vášeň. Romeo Beckham vstupuje do filmového světa rolí ve francouzském romantickém dramatu Forty Love. Syn bývalého fotbalisty Davida Beckhama a módní návrhářky Victorie Beckhamové v něm ztvárňuje tenisového rivala, který se zaplete do milostného vztahu s hlavním hrdinou Sachou Gallem, jehož hraje francouzský herec Paul Kircher.
První trailer naznačuje, že mezi oběma muži nepůjde jen o sportovní rivalitu. Dvojice se líbá a objevuje se také společně v posteli. „Nemůžu za to, že jsi do mě, kur*a, zamilovaný!“ říká Beckhamova postava Kircherovi.
Ukázka ovšem neslibuje pouze romantiku. V jednom záběru vleče jeden z rivalů Beckhamovu postavu v bezvědomí do hotelového pokoje, v dalším leží mladý muž na tenisovém kurtu. Film tak vedle milostného příběhu naznačuje také napětí a nebezpečí, které může vztah obou sportovců provázet.
Snímek režíruje módní fotograf Pierre-Ange Carlotti, pro něhož jde o celovečerní režijní debut. Oficiální synopse popisuje příběh tenisty, který se musí poprvé vyrovnat s jiným druhem soupeření, než na jaký je zvyklý. „Láska. Síla stejně vzrušující jako destabilizující, a mnohem nebezpečnější než cokoli, s čím se dosud na kurtu setkal,“ stojí v anotaci. Francouzská premiéra filmu je naplánována na 25. listopadu 2026. Datum uvedení v Česku zatím není potvrzeno.
Podobnost s populárními příběhy o zakázané lásce mezi sportovními rivaly se nabízí. Seriál Spalující rivalita (Heated Rivalry) sleduje vztah dvou profesionálních hokejistů, kteří se na veřejnosti střetávají jako soupeři, zatímco v soukromí je spojuje silná přitažlivost. Forty Love přenáší podobný motiv do prostředí profesionálního tenisu.
Pro čtyřiadvacetiletého Romea jde o novou profesní kapitolu. Dosud se věnoval především modelingu a fotbalu. Jako mladík působil v mládežnické akademii londýnského Arsenalu, později se k fotbalu vrátil v americkém prostředí, kde hrál za rezervní tým Inter Miami, jehož spolumajitelem je jeho otec. V roce 2023 zamířil do anglického Brentfordu, kde působil v rezervním týmu. V roce 2024 se rozhodl dát fotbalové kariéře sbohem a soustředit se na módu.
V modelingu spolupracoval se značkami jako Burberry či Yves Saint Laurent a objevil se také na přehlídkách během módních týdnů. Jeho nová role tak představuje další pokus prosadit se mimo stín slavného otce.
Romeo se narodil 1. září 2002 v Londýně jako druhý syn Davida a Victorie Beckhamových. Jeho otec patřil k nejznámějším fotbalistům své generace a nastupoval mimo jiné za Manchester United, Real Madrid či anglickou reprezentaci. Matka se proslavila jako členka dívčí skupiny Spice Girls a později vybudovala vlastní módní značku. Romeo má staršího bratra Brooklyna, mladšího bratra Cruze a mladší sestru Harper.
Jeho soukromý život přitahuje pozornost médií podobně jako kariéra. Po několikaletém vztahu s modelkou Miou Reganovou, s níž chodil od roku 2019, oznámili v únoru 2024 rozchod. Později začal být spojován s britskou modelkou a DJkou Kim Turnbullovou. Jejich vztah provázely v médiích také spekulace o rozchodu a opětovném sblížení; v roce 2026 se však znovu objevovali společně na veřejnosti.