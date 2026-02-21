Manžel má v sobě stavebnici a srůstá, říká Goščíková o zranění Janáka

Vzala jste celý ansámbl muzikálu Snowboarďáci do Špindlerova mlýna. Proč? Kvůli tradici?
Je potřeba se vrátit na místo činu. Když zkoušíme muzikál Snowboarďáci, je potřeba se dostat na místo, kde se točilo. To je právě tady ve Špindlu. Spousta z nás, včetně mě, nikdy na snowboardu nestála, bylo potřeba si to vyzkoušet. Vyzkoušeli jsme si to v rámci lekcí, které nám uspořádal Burton. Bylo to skvělé, hrozně mě to začalo bavit. Ne, že bych opustila lyže, protože moc ráda lyžuju, ale určitě si ještě někdy na snowboard stoupnu.
Máme to na záběrech, jak to paní principálce šlo. Jak se člověk cítí, když je na něj u toho, když je na prkně poprvé, upřeno tolik objektivů?
To je za trest. Ale byla jsem ráda, že když se točilo, zrovna jsem nespadla! (smích) To bylo fajn, aspoň se potom na to budu moct podívat, jak jsem pěkně poprvé jela. Dělala jsem i obloučky.
Otec projektu a váš manžel Karel Janák tady nemůže být, protože má za sebou nepříjemnou událost. Nevlastní vinou měl nehodu na sjezdovce a zlomil si obě ruce. Jak je na tom?
Věřím, že je to na té nejlepší cestě, protože byl operovaný v Motole. Tam se o něho krásně postarali a teď už se čeká až zápěstí, palec a rameno srostou. Byly tam tříštivé zlomeniny a na rentgenu vypadá, že má v sobě stavebnici Merkur. Má titanové destičky, šrouby a tak. Teď to srůstá a je ještě všechno zasádrované. Nás tak čeká ještě pět týdnů tohohle nehybného človíčka, ale na premiéru Snowboarďáků v Divadle Radka Brzobohatého už bude.
Režisér Snowboarďáků Karel Janák se zranil na lyžích. Má zlomené obě ruce
Jak zvládnout krizový management? Protože pro manželku to je určitě totální šok.
Ano, stalo se, ale pořád jsou to kosti, které srostou a tohle je dočasné. Dopadlo to ještě dobře. Samozřejmě to byl šok, protože nikdy se nám nic takového nestalo. Karel nikdy neměl nic zlomeného, s výjimkou palce na noze. To úplně nechcete. Ještě to byl předposlední den naší dovolené a bylo nádherně, sluníčko, krásná sjezdovka, všechno. Přesto se to stalo.
Je to nečekané, ale jsme spolu od toho, abychom se podrželi v dobrém i zlém. Takhle to pácháme. Že jsem tady, je díky našemu kamarádovi, kolegovi Lukáši Malínkovi. Přijede za Kájou a za synem Ondráškem a uloží je dneska večer, nakrmí, uvaří a zítra Ondráška odveze do školky a Káju na vytahování svorek.
Jak to pan režisér, člověk tak extrémně činný, psychicky zvládá?
No… (smích)
Že je odkázán na ty druhé?
Zpočátku jsme to brali s humorem, ale čím déle to trvá, humor trošku přechází. Kája to zvládá dobře a vůbec si nestěžuje. Ale samozřejmě ho to bolí, není to příjemné. Že je odkázaný, to každému chlapovi nedělá dobře. On se strašně snaží všechno dělat. Už se i sám vidličkou nějakým způsobem nají, když to má nakrájené. Čistí si zuby, což zpočátku nešlo.
Snaží se dělat různé úkony sám, aby byl aspoň trošku soběstačný. I z toho důvodu, že já taky hraju a nejsem věčně doma. Sice vždycky nachystám všechno na celý den, ale aby to šlo, snaží se. Pak to ale někdy přežene a bolí ho to.
Muzikál Snowboarďáci brzy vtrhne na prkna Divadla Radka Brzobohatého, ale chystá se i pokračování filmové. Jak moc na něm bude participovat Romana Goščíková?
I na tom filmovém, což se nebude odehrávat na sněhu a natáčení se i trošku posunulo… Participovat na tom budu tak, že budu producent a zřejmě budu i hrát. (smích) Ale hlavně budu producent.