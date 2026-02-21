Manžel má v sobě stavebnici a srůstá, říká Goščíková o zranění Janáka

Renato Salerno
  10:20
Ředitelka Divadla Radka Brzobohatého Romana Goščíková (43) prožívá náročné období. S ansámblem muzikálu Snowboarďáci vyrazila do Špindlerova Mlýna, přičemž doma se stará o manžela Karla Janáka, režiséra filmových Snowboarďáků, který si na lyžích zlámal obě ruce. V rozhovoru pro iDNES.cz Goščíková popsala domácí situaci i svůj první zážitek na snowboardu.

Vzala jste celý ansámbl muzikálu Snowboarďáci do Špindlerova mlýna. Proč? Kvůli tradici?
Je potřeba se vrátit na místo činu. Když zkoušíme muzikál Snowboarďáci, je potřeba se dostat na místo, kde se točilo. To je právě tady ve Špindlu. Spousta z nás, včetně mě, nikdy na snowboardu nestála, bylo potřeba si to vyzkoušet. Vyzkoušeli jsme si to v rámci lekcí, které nám uspořádal Burton. Bylo to skvělé, hrozně mě to začalo bavit. Ne, že bych opustila lyže, protože moc ráda lyžuju, ale určitě si ještě někdy na snowboard stoupnu.

Máme to na záběrech, jak to paní principálce šlo. Jak se člověk cítí, když je na něj u toho, když je na prkně poprvé, upřeno tolik objektivů?
To je za trest. Ale byla jsem ráda, že když se točilo, zrovna jsem nespadla! (smích) To bylo fajn, aspoň se potom na to budu moct podívat, jak jsem pěkně poprvé jela. Dělala jsem i obloučky.

Romana Goščíková a Karel Janák na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1. února 2025)
Je ženou mnoha rolí: matkou pětiletého Ondry, manželkou režiséra Karla Janáka, ale také principálkou, herečkou a producentkou… „Umělecké a manažerské smýšlení se ve mně netluče. Musím je striktně oddělovat – jsou to dvě různé Romany. Jako herečka toužím po určitých projektech, ale manažerka ve mně ví, že by to ekonomicky nebo produkčně nedávalo smysl. Nakonec vždy zvítězí rozum,“ říká Romana Goščíková, která se před osmi lety rozhodla koupit Divadlo Radka Brzobohatého.
Romana Goščíková na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1. února 2025)
Romana Goščíková a Karel Janák na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)
35 fotografií

Otec projektu a váš manžel Karel Janák tady nemůže být, protože má za sebou nepříjemnou událost. Nevlastní vinou měl nehodu na sjezdovce a zlomil si obě ruce. Jak je na tom?
Věřím, že je to na té nejlepší cestě, protože byl operovaný v Motole. Tam se o něho krásně postarali a teď už se čeká až zápěstí, palec a rameno srostou. Byly tam tříštivé zlomeniny a na rentgenu vypadá, že má v sobě stavebnici Merkur. Má titanové destičky, šrouby a tak. Teď to srůstá a je ještě všechno zasádrované. Nás tak čeká ještě pět týdnů tohohle nehybného človíčka, ale na premiéru Snowboarďáků v Divadle Radka Brzobohatého už bude.

Režisér Snowboarďáků Karel Janák se zranil na lyžích. Má zlomené obě ruce

Jak zvládnout krizový management? Protože pro manželku to je určitě totální šok.
Ano, stalo se, ale pořád jsou to kosti, které srostou a tohle je dočasné. Dopadlo to ještě dobře. Samozřejmě to byl šok, protože nikdy se nám nic takového nestalo. Karel nikdy neměl nic zlomeného, s výjimkou palce na noze. To úplně nechcete. Ještě to byl předposlední den naší dovolené a bylo nádherně, sluníčko, krásná sjezdovka, všechno. Přesto se to stalo.

Je to nečekané, ale jsme spolu od toho, abychom se podrželi v dobrém i zlém. Takhle to pácháme. Že jsem tady, je díky našemu kamarádovi, kolegovi Lukáši Malínkovi. Přijede za Kájou a za synem Ondráškem a uloží je dneska večer, nakrmí, uvaří a zítra Ondráška odveze do školky a Káju na vytahování svorek.

Režisér Karel Janák s partnerkou Romanou Goščíkovou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (6. května 2025)

Jak to pan režisér, člověk tak extrémně činný, psychicky zvládá?
No… (smích)

Že je odkázán na ty druhé?
Zpočátku jsme to brali s humorem, ale čím déle to trvá, humor trošku přechází. Kája to zvládá dobře a vůbec si nestěžuje. Ale samozřejmě ho to bolí, není to příjemné. Že je odkázaný, to každému chlapovi nedělá dobře. On se strašně snaží všechno dělat. Už se i sám vidličkou nějakým způsobem nají, když to má nakrájené. Čistí si zuby, což zpočátku nešlo.

Snaží se dělat různé úkony sám, aby byl aspoň trošku soběstačný. I z toho důvodu, že já taky hraju a nejsem věčně doma. Sice vždycky nachystám všechno na celý den, ale aby to šlo, snaží se. Pak to ale někdy přežene a bolí ho to.

Muzikál Snowboarďáci brzy vtrhne na prkna Divadla Radka Brzobohatého, ale chystá se i pokračování filmové. Jak moc na něm bude participovat Romana Goščíková?
I na tom filmovém, což se nebude odehrávat na sněhu a natáčení se i trošku posunulo… Participovat na tom budu tak, že budu producent a zřejmě budu i hrát. (smích) Ale hlavně budu producent.

Filmové Vary 2024

