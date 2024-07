Kája si nepotřebuje nikde honit ego, říká o manželovi Romana Goščíková

Co to pro vás znamenají Vary?

Romana Goščíková: Já to mám nakombinované. Kája má film radši. Protože to zůstane napořád tak, jak se to natočí. Když u nás režíruje nějakou hru, my mu to měníme časem, tak to se mu úplně nelíbí. Ale Karlovy Vary jako filmový festival pro mě osobně vždycky znamenaly začátek prázdnin. Takže jsou nejenom svátek filmu, ale i společenského dění a všeho. I relaxu částečně.

Karel Janák: Já v první řadě víc dělám filmy než divadlo. Pro divadlo jsem režíroval dvě hry. Teda jednu a jeden muzikál u Romany.

Romana Goščíková: A čtyři jsi napsal.

Karel Janák: A nějaké jsem napsal. Ale to už jsem radši nechal režírovat Lukáše Buriana, protože přesně herci mu to furt mění. To není, že to natočíte, střihnete, ozvučíte a nikdo vám to nevezme. Herci vám to furt ničí. (smích)

Romana Goščíková: My jsme hrozní.

Karel Janák: Festival je krásná přehlídka věcí, které už nejdou ničit, jsou dané. A já to miluju, protože jsem se tady ve Varech i narodil a vyrůstal s tím, že jednou za dva roky vždycky přišly hvězdy, chodily po ulici a já říkal: Ježíš, tady je Janžurová! Teď s nimi točím, jezdím s nimi na festival. Pro mě je to úžasný zážitek a jsem hrozně rád, že tady můžu být s Romčou a že si to užíváme.

Jakou zodpovědností pro vás je, že máte na svých bedrech divadlo nesoucí jméno jednoho z hereckých bardů?

Romana Goščíková: Snažíme se dělat všechno pro to, a myslím si, že se nám to docela daří, abychom to jméno nějak neshodili a abychom dělali to divadlo co nejlépe, jak to jde. Co se týče i umělecké stránky, nejenom toho, aby chodili diváci. Což je samozřejmě důležité. Ale aby to bylo žánrově a umělecky divadelně udělané tak, aby bylo hodno toho jména.

Karel Janák: Romanu hrozně obdivuju, jak to divadlo zvedá. Hledá ty nejlepší hry, aby to nebyly laciné komedie, ale aby to lidi bavilo a zároveň jim to něco přineslo. Pro mě je super, že moje manželka má takovouhle energii a schopnosti. Sleduju to tak trochu zpovzdálí a moc si to užívám.

Romana Goščíková: Ale taky toho využívá, protože když chce říct nějaký svůj názor ke společenskému dění, tak napíše hru. Protože manželka mu jí uvede, že jo. (smích)

Karel Janák: Přesně tak. (smích)

Když je vaše manželka tak strašně činorodá, jak se dá s touto hyperaktivní ženou doma fungovat?

Karel Janák: Je to super, protože to od ní chytám. Jsem od přírody hrozně líný. Vždycky jsem měl spoustu nápadů, vždycky jsem si říkal, že tohle bych někdy natočil, ale nikdy jsem se nedostal k tomu to realizovat. Najednou s Romčou píšu a nabízím projekty a posouvám se. Ale je pravda, že i v domácnosti to od ní chytám, že fakt jezdím, sekám zahradu a furt něco opravuju. To jsem v životě dřív nedělal. Takže ta její energie je nakažlivá. Bacha na to. Člověk už si nezalenoší. (smích)

Romana Goščíková: No, co na plat?

Romana Goščíková a Karel Janák na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)

Karlovy Vary a festival jsou o pozitivní energii, superlativech, ale k životu patří i ztráty. Jak jste se museli vyrovnat s tím, že už nikdy nebude moct s vámi vystupovat Simona Postlerová?

Romana Goščíková: To je strašně smutné a hlavně to bylo nečekané, náhlé. Byla mladá. Ten den, kdy se to stalo, jsme zrovna točili seriál u mě v divadle, kde se to odehrávalo. Přišla mi zpráva, vůbec jsem nechápala, tam je blbý signál, takže jsem ji pořád načítala. Kája byl v šoku, protože najednou jsem odešla úplně mimo. Strašně to člověka mrzí, protože jsme ještě pár dní předtím spolu mluvily a ona se mnou alternovala v představení Vy nejste žena, pane. Potom hrát to představení, když jsme věděli, že už tam příště nepřijde, je to strašně divný pocit. Doufám, že existuje život po životě a že je tam šťastná se svým mužem.

Karel Janák: My jsme se Simonou měli točit seriál. Umřela nějak tři dny předtím, než měla hrát. Předtím jsem ji potkal, když přišla na kostýmní zkoušku během našeho natáčení a říkala, jak se na to hrozně těší, že je úplně nadšená z té role, kterou má. Pak najednou to takhle dopadlo, takže nás to zasáhlo opravdu hodně.

Romana Goščíková: Nejenom pracovně, ale i lidsky.

Karel Janák: Ale co se dá dělat? Svět se točí dál.

Když jste se alternovaly, dokážete si to v sobě uzavřít až ten moment, když bude derniéra toho představení?

Romana Goščíková: Už jsem si to uzavřela v tom smyslu, že rozloučení se Simonkou bylo fakt krásné, pokud se to dá říct takhle. I v kostele se člověk rozloučil. Samozřejmě na ni vzpomínáme, na její hlášky, protože byla strašně vtipná. Je to vzpomínání s láskou.

Romana Goščíková a Karel Janák (Praha, 30. března 2023)

Funguje u vás věkový rozdíl tak, že vás obohacuje a je to kouzlo a koření vztahu?

Romana Goščíková: Musí se snažit. Má mladou ženu. (smích)

Karel Janák: Předtím jsem chodil s Veronikou Kubařovou, která byla ještě mladší. Takže jsem přišel k takové bábě. (smích)

Romana Goščíková: Drzý, že jo?

Karel Janák: Musím říct, že je to super. Jak má člověk zkušenosti v mém věku, tak už nedělá blbosti a váží si toho, co má. Když je to někdo, jako je Romana, to je perfektní. Nemusíme řešit bláznivé šílenosti, nějaké války, že by se člověk hádal kvůli zbytečnostem nebo pokukoval po jiných partnerech a podobně. Už to máme hezky usazené. Navíc si myslím, že jsme se měli najít i proto, že se navzájem obohacujeme. Od Romany jsem chytil trochu činorodosti, takže možná ještě natočím něco, co bude pěkné a nějak to lidem předám. Romču zase učím, aby se trošku vyklidnila, nebyla taková splašená. Což se taky hodí, trochu diplomacie. Navzájem se doplňujeme a tak by to vždycky mělo být, že ti dva si něco dávají do života. A to bez ohledu na věkový rozdíl, který u nás je dvanáct let. To není nic.

Romana Goščíková: Přesně. Skvělé také je, že oproti mým dřívějším partnerům Kája je strašně vyrovnaný a vědomý si své ceny, hodnoty. Takže si nepotřebuje nikde honit ego. Tím pádem nemusíme mezi sebou vůbec soupeřit, je to vyrovnané a nepředháníme se. Nemáme to zapotřebí, což je super.

Karel Janák: Podporujeme se v práci, což je taky fajn. Největší radost máme z toho, že můžeme pracovat spolu.

Romana Goščíková: A zároveň Karel je skvělý otec, krásně se stará o Ondráška. Neříká: Ty jsi žena, takže musíš sedět tady. Ale naopak se snažíme maximálně vykrývat.