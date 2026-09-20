Znám vás hlavně v seriózních rolích a působíte na mě vyloženě jako typ kladného hrdiny.
A myslíte, že je to spíš výhoda, nebo ne? (smích) Já to často vnímám tak, že když o mně někdo mluví, shrne to slovem: „charismatický“. A tenhle přívlastek se opakuje pořád dokola. Těžko se od toho utíká. Je to už nálepka, které se člověk jen tak nezbaví. Stejně tak se mě pořád ptají: „Kolik měříš? Dva metry, jo?“ Někdy si už říkám: „Ne, už dost!“ Kvůli tomu jsem totiž často obsazovaný do podobných rolí. Třeba u Případů mimořádné Marty jsem si tu roli musel opravdu vybojovat. Nešlo o herecké schopnosti, ale pořád jsem poslouchal: „Vždyť on vypadá dobře, to se nehodí.“ A přitom padaly i hlasy typu: „Tak i policajtovi to přece může slušet, ne?“ Nakonec se to různě maskovalo – příčeskem, brýlemi…
Jdeme třeba po ulici s dcerou Agátou a já něco úplně nevinně okomentuju – ona mě hned zastaví a řekne: „Tati, nehejtuj!“ Přitom mám pocit,
že jen říkám svůj názor.