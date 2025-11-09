Mám pocit, že mladá generace je furt unavená, říká Roman Zach

Autor:
  10:21
Herec Roman Zach (52) nechtěl, aby byl jeho syn Prokop (20) herec. Teď spolu často spolupracují a už se s tím smířil. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka si ale na synovu generaci postěžoval.

„Mám pocit, že ta mladá generace je furt unavená. Mladí jsou rádi unavení. Rádi to sdělujou. My to tak tajíme – oni řeknou: Jsem unavenej, nejdu. Ale je fakt, že oni toho hodně dělají,“ řekl Zach s tím, že on byl vychovaný jinak, načež ho syn Prokop upozornil, že on je ten, kdo vychoval jeho a o pomoc si nikdy neřekne.

Roman a Prokop Zachovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)
Roman a Prokop Zachovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)
Roman a Prokop Zachovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)
Roman a Prokop Zachovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)
23 fotografií

„Když jsem na chalupě a jsou tam mladí, je mi trapný jim říkat o pomoc. Oni to snad vidí, jak jdu kolem s kolečkem, ale nikdo nic. Tak si to všechno oddělám sám. Po hodině a půl přijde Prokop a řekne: Proč nám neřekneš, tati? A já: Proč bych vám to měl jako říkat?“ popsal situaci u nich doma Roman Zach.

Nakonec se ale shodnou, že jejich vztah je skvělý. „Vztah máme dobrý. Hodně se to zlepšilo, to musíš uznat, když ses odstěhoval,“ řekl Prokopovi otec. „No jasně. Protože najednou se za tím tátou těšíš,“ doplnil ho Prokop, který své rodiče neposlechl, ani co se týče výběru povolání.

„Poprvé jsem hrál, myslím, v deseti letech přes zákaz rodiny. Nebyli rádi. Byl to studentský film na FAMU, který se jmenoval Špiničky. Nevím, proč si zrovna mě na to vybrali,“ vzpomíná dnes s úsměvem. Dostal se na konzervatoř a později i na DAMU. „Rodiče o tom nechtěli ani slyšet. Když jsem udělal přijímačky na konzervatoř, udělal jsem doma srandu, že mě nevzali a táta slavil,“ vzpomíná.

Herectví je bláznovství, po němž se vracím do všednosti, říká Roman Zach

Po zkušenosti na DAMU se Prokop rozhodl vrátit zpět na konzervatoř, kde měl víc prostoru tvořit s přáteli. „Na DAMU to pro mě bylo náročný, chtěl jsem být se spolužáky, se kterými jsme už něco dělali. Na konzervatoři mám větší volnost pracovat. Děláme spolu Hamleta – já hraju Hamleta, Max Dolanský Ofélii. Líbání s Maxem je skvělý, perfektní,“ pochvaluje si Prokop Zach.

Jeho otec se zase nedávno objevil v projektu Zrození alchymistky, kde hrál se skupinkou malých dětí. Natáčení bylo podle něj náročné, ale i zábavné: „Děti byly připravený a natěšený. Byly ale příšerně intenzivní, furt kolem vás, a vy máte být vážný, s holí a hábitem, ve kterém bylo vedro. Já jsem pod tím byl většinou v trenkách. A do toho čočka v oku, která škrábe. Ale ten film je skvělej. Ti lidi, to jsou nadšenci, skvělí blázni, kteří tím nakazí všechny kolem,“ říká Roman Zach.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: Roman Zach, DAMU

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

Britský princ Andrew (Budapešť, 10. září 2018)

Bratr britského krále Karla III. Andrew, který přišel mimo jiné kvůli aféře s finančníkem Jeffreym Epsteinem o tituly, před lety dováděl v Thajsku. Podle královského historika Andrewa Lownieho si...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

Mám pocit, že mladá generace je furt unavená, říká Roman Zach

Roman a Prokop Zachovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Herec Roman Zach (52) nechtěl, aby byl jeho syn Prokop (20) herec. Teď spolu často spolupracují a už se s tím smířil. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka si ale na synovu generaci postěžoval.

9. listopadu 2025  10:21

Elizaveta Maximová hledala inspiraci v blázinci, Pavel Kříž by to udělal taky

Pavel Kříž

Elizaveta Maximová přibrala osm kilo, na půl roku se nechala „zavřít“ na psychiatrii a posléze maskérkami zošklivit, aby mohla ve filmu Máma věrně zahrát mentálně postiženou Lilian. Její kolega Pavel...

9. listopadu 2025

České blondýnky bodují. Světové Miss Kuchařová, Pyszková, Fajksová a Puškinová

Taťána Kuchařová, Krystyna Pyszková, Tereza Fajksová a Natálie Puškinová

Česko má na svém kontě další titul ze světové soutěže krásy. Před pár dny se novou Miss Earth 2025 stala Natálie Puškinová. Třináct let před ní si tento titul odnesla Tereza Fajksová. Světovou Miss...

9. listopadu 2025

Princové v Americe. William byl hvězdou na pláži, Harry vtipkoval o pleši

Princ William v Brazílii a princ Harry v Kanadě

Oba v Americe, ale každý na jiné polokouli. Princ William navštívil Brazílii, kde řešil klima. Jeho mladší bratr Harry se v Kanadě setkal s válečnými veterány a řešil také „průšvih“ s kšiltovkou....

8. listopadu 2025  12:28

Bude z ní zpěvačka? Dara Rolins nazpívala duet s dcerou Lolou

Dara Rolins a Laura Homolová

Dara Rolins překvapila své fanoušky. Na prvním ze dvou koncertů v Bratislavě se v pátek na pódiu představila také její dcera Laura, které přezdívá Lola. Zazpívaly spolu duet.

8. listopadu 2025  9:39

Ve čtyři to zabalili a odjeli na Hlubokou. Mayerová vzpomíná na svatbu s Kostkou

Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Září: Carmen Mayerová a Petr Kostka - KOSTKOVI...

Carmen Mayerová byla úplně paf, když viděla, jak se cena za fotografii, na které ji s manželem zachytily Lenka Hatašová s Monikou Navrátilovou, šplhá nahoru. Nakonec si ji domů odnesli majitelé...

8. listopadu 2025

Švormová má svoje zásady. Kokain na jevišti odmítla a kouření markýrovala

Libuše Švormová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Nejvíc jí toho předala její pedagožka Vlasta Fabiánová. Díky ní se naučila Libuše Švormová na jevišti krásně a srozumitelně mluvit. Její hlas pak oslovil i milovníky Angeliky. I když je herečce už...

8. listopadu 2025

Manželství s Milošem Formanem jí vzala ruská okupace. Viděli se pak jen párkrát

Věra Křesadlová a Miloš Forman

Věra Křesadlová zemřela ve věku 81 let. Stála po boku Miloše Formana v dobách jeho začátků i prvních úspěchů. Jejich společná cesta se přerušila po jeho emigraci do USA, právně zůstali manželi víc...

7. listopadu 2025  15:12

Hvězda OnlyFans Bella Thorne předvedla postavu v bikinách na dovolené v Mexiku

Bella Thorne (Mexiko, Cabo San Lucas, 4. listopadu 2025)

Americká zpěvačka, herečka a modelka Bella Thorne (28) si prodlužuje plavkovou sezónu a společně se snoubencem Markem Emmsem vyrazili na dovolenou k moři. Bývalá Disney hvězda, která je momentálně...

7. listopadu 2025  12:12

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

7. listopadu 2025  11:30

Jihoměstská sociální a.s.
Pečovatelka/Pečovatel

Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč

Dalších 31 830 volných pozic

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

7. listopadu 2025  10:26

Dáme dívkám prostor mluvit, říká Makarenko o novém ročníku Miss Czech Republic

Miss Grand Czech Republic 2025 Markéta Mörwicková a šéfka soutěže krásy Taťána...

Taťána Makarenko (36) na zahajovací tiskové konferenci Miss Czech Republic 2026 prozradila, že letošní ročník ponese podtitul The Next Level, tedy „vyšší level“. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila...

7. listopadu 2025  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.