Jana a Roman se natáčení Výměny manželek účastnili v roce 2017. Když se tehdy po deseti dnech strávených s jinými partnery opět setkali, Roman chtěl Janu při vyostřené hádce obejmout a vznikla legendární hláška „mačkáš mi hada, de*ile,“ která tento pár navždy proslavila.
Dnes dvaačtyřicetiletá Jana po odvysílání pořadu Romana opustila, protože ji podle jejích slov „drogově závislý alkoholik“ podváděl a život po jeho boku byl velmi těžký. „Byl to vztah něco přes rok. Byl na perníku. U nás doma za tu dobu proběhlo osmnáct policejních zásahů, než jsem se ho zbavila,“ popsala účastnice show náročný vztah nedávno v jednom z videí na YouTube.
Díky Výměně manželek partnera nakonec odstřihla a začala novou kapitolu života. Stále žije v Německu, má dvě dospívající dcery a momentálně je single. „Teď bych řekla, že jsem šťastná,“ řekla loni v jednom z nových dílů pořadu Výměna manželek a prozradila také, že slavný had už není na světě. „Mačkanej had už nežije. Ale má svůj krásný hrobeček,“ uvedla.
Roman si po rozchodu s Janou našel novou přítelkyni Gábinu, se kterou měl syna Románka, později však skončil na čas ve vězení. Po propuštění se snažil vrátit k běžnému životu – pracoval na stavbách, tetoval a snažil se finančně zajistit rodinu. Nedařilo se však a vztah přestal postupně fungovat.
Podle slovenského webu aktuality24.sk našla doma o uplynulém víkendu mrtvého Romana právě jeho partnerka Gabriela. Okamžitě zavolala záchranáře, ti však mohli při příjezdu na místo už jen konstatovat smrt. Příčinou úmrtí bylo předávkování pervitinem, na místě byly patrné i známky dušení vlastními zvratky.