Rozhodl jsem se, že se stanu nejstarším českým youtuberem, říká Vojtek

Účinkovat v dobových retro seriálech Romana Vojtka velmi baví, zvlášť když jsou natáčené ve velkoryse, a tím tedy věrohodně vypadající podobě. Oblíbený herec je i hudebníkem milujícím staré dobré osmdesátky.

Nedávno jste se rozhodl stát se influencerem. Daří se vám to?

Na sociálních sítích jsem nikdy nebyl aktivní. Až do doby, kdy mi založila jedna slečna, co se mi starala o fanklub, Facebook. Pak jsem byl v pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde nás požádali, abychom si založili Instagram a show jím také podpořili. Tehdy jsem si řekl, že mě to sice nebaví, ale dobrá. Udělal jsem to a najednou zjistil, že mě to baví. Nasbíral jsem za pár let přes sto tisíc fanoušků, což je asi na můj věk dobrý číslo.

Ale zase – je to o tom, že mě to baví. Kdybych to dělal z nějakých vyloženě zištných důvodů a sázel tam jednu spolupráci za druhou, tak by to nebylo autentické. Já tam sice nějaké spolupráce mám, ale jsou to většinou dlouhodobé věci. A rád podporuji české firmy. Na sociálních sítích člověk musí lidi buď vzdělat, nebo pobavit, případně obojí. Já jsem spíš to druhé, nicméně občas se své fanoušky snažím i vzdělat. (smích)