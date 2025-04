Karel III. s chotí oslavili porcelánovou svatbu. Britové Camillu nenáviděli

Téměř padesát let jsou britský král Karel III. a jeho manželka Camilla do sebe zamilovaní. Tento týden oslavili dvacet let od civilní svatby, kterou směli – konečně – uzavřít v roce 2005. Při státní...