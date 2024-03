Roman Štolpa promluvil o alkoholu, nemanželské dceři i seriálu Rodinná pouta

Dělal už kdeco. Psal scénáře k prvním ročníkům soutěže Miss a s režisérem Petrem Novotným (Les Misérables, Jesus Christ SuperStar, Evita...), kterého považuje za svého učitele a guru, mimo jiné přivezl do Česka úspěšný charitativní projekt Pomozte dětem. „Režíroval jsem přímý přenos části té show, což pro mě byla největší pocta,“ vzpomíná herec Roman Štolpa pro iDNES.cz na začátky dnes populárního televizního pořadu.

„K herectví jsem se vrátil přes seriály Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy, když jsem se nějakým způsobem potřeboval uživit. Po JAMU jsem totiž studoval ještě na DAMU režii,“ říká. Dnes se v televizi takřka neobjevuje. „Možná je to tím, že tomu nejdu tolik naproti. Režie je práce na plný úvazek, od rána do večera, zaměstnává člověka víc než herectví. Asi chodím málo na castingy,“ přemítá.

Martin Zounar a Roman Štolpa v seriálu Velmi křehké vztahy (2007)

Ale stejně nic měnit nehodlá. Ideálně by se rád věnoval obojímu. Půl na půl. I když psát a režírovat ho baví víc. „Tatínek je doktor, ale hrozně chtěl vždycky studovat jazzovou muziku. V semaforském období dělal s kamarády v Brně známý hudební kabaret, miloval to, a lásku k muzice a muzikálům na mě přenesl,“ popisuje.

Štolpa nejprve dělal asistenta Petrovi Novotnému, pak se vypracoval na druhého režiséra a dnes režíruje sám, dokonce i v opavském divadle. „Přišlo to náhodou. Moje spolužačka Jana Pletichová mi volala, protože jim vypadl režisér, jestli bych nemohl zaskočit. Tak jsem tam před covidem udělal Funny Girl a od té doby další tři muzikály. Jeden za sezónu. Ale je to pro mě časově náročné, protože Opava je z ruky. Hraji s Hátou, pořád jsme na cestách, tak je to logisticky trošku složitější,“ vysvětluje.

Nejdéle je na repertoáru jeho inscenace Bez předsudků v Divadle Kalich. Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem ji hrají bezmála dvacet let. Štolpa sám zase vystupuje s Hanou Sršňovou a Lukášem Vaculíkem v inscenaci Kočky. „Pánbůh mě má rád, protože mám kolem sebe vždycky partu lidí, kteří nejsou zlí, nevytvářejí rozbroje. Jsme spolu rádi. I na jevišti. Proto to můžeme hrát tak dlouho.“ Teď připravuje hudební love story Bestiář podle knihy Báry Nesvadbové a dětský muzikálek Zlobidla s.r.o.

Děti jsou pro něj láskou. Synům je 24 a 22 let. Z nemanželského vztahu s kolegyní Markétou Plánkovou má ještě dceru Agátu. „Už se jim věnovat nemusím, ale strašně rád pozoruji, jak se vyvíjejí a užívám si to. Každý mě strašně obohacuje. Kuba, ten nejstarší, studoval v Anglii filmový střih, má youtubový kanál na přestavbu obytných vozů a chtěl by se svým děvčetem vyrazit někam do zahraničí. Oba strašně rádi koukáme na fotbal, rozebíráme hlavně ten anglický,“ říká.

„Matěj studuje ČVUT, dal se na biomedicínu. Někdy spolu muzicírujeme. On hraje na bicí, já na kytaru. I ten je pro mě obrovským přínosem. A s Agátkou chodíme na kreslené filmy. Je to taková naše úchylka. Moc nás to baví. Já si to užívám kvůli scénářům, které u těch filmů bývají úžasné.“ Dceři Agátě je šestnáct a studuje diplomatickou školu. „Uvidím, kudy půjde. Jdou jí jazyky, studuje japonštinu. Jsem tomu rád,“ prozradil Štolpa.

Před jejím narozením prožíval složité období, kdy se rozhodoval, zda zůstat s manželkou a dvěma malými dětmi, nebo dát přednost kolegyni Markétě Plánkové a jejich očekávanému potomkovi. Rozhodl se vrátit k rodině. S Agátou po jejím narození ale udržoval kontakt.

„Bulvární média psala, že jsem ji nevídal, ale to nebyla tak docela pravda. Já jí vídal od narození, intenzivněji pak od jejich dvou let. Všechno se dávno vyřešilo, je to v pohodě,“ říká.

V dobách, kdy byl takto rozpolcen, hodně pil, ale s alkoholem skoncoval už před dvanácti let. „Měl jsem to udělat dřív,“ přiznává.“ Dnes si nedá ani skleničku. „Nemám k tomu žádný důvod, vůbec mě to nenapadne. Jednou za čas, když jedu v létě na kole, si koupím třeba nealkoholické pivo, ale jinak nic. Ujíždím na čajích, na kávě a na procházkách,“ dodává Štolpa.

