Pletou si mě s Xindlem, dávám bábám autogramy, říká Štabrňák z Ordinace

„Když se postavíme s Xindlem vedle sebe, vůbec si podobní nejsme. On je menší, má víc vlasů, teď taky strašně zhubl, čímž mě tedy dost naštval. Ale je fakt, že jednou byl Ondra na titulce nějakého časopisu do půl těla a i moje dcera si myslela, že jsem to já,“ popisuje Roman Štabrňák v novém dílu talkshow Limuzína s Mírou Hejdou.

„Už jsem se několikrát jako Xindl X i podepsal. Někdo vždycky přiběhl a požádal mě jakožto pana Ondřeje Ládka o autogram. Říkal jsem si, tak a co teď. Podepíšu se, mně to nic neudělá a bába bude mít radost,“ směje se herec známý televizním divákům hlavně díky své roli Vilíka ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Během rozhovoru v Limuzíně promluvil Štabrňák také o své dospívající dceři. „Je jí deset, vypadá na třináct a mluví na šestnáct. Povahou je po manželce, tedy lehce vznětlivá. Bude to asi v pubertě ještě dost náročné. Abych nedopadl jako pan Kodet v Pelíšcích. Nikdy, nebo navždy. Uvidíme,“ říká smířlivě herec, kterého odjakživa fascinují zvířata a kouzelnictví.

„Už jako dítě jsem si v místní knihovně půjčoval knihy o kouzlení, doma jsem si pak vyráběl vlastní rekvizitky. Bylo to tehdy samozřejmě dost trapné, ale ten můj zájem o to přetrval. I dnes je z toho můj koníček a vášeň. A také na divadle je občas potřeba nějaká vifikundace, tak to využiji. Jezdím i samostatné programy s kouzlením. Na to ale kvůli divadlu není moc času,“ dodává.

VIDEO: Roman Štabrňák v Show Jana Krause (2016):