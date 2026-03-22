Třetina lidí si nečistí zuby, říká Šmucler. Mluvil i o Tabu a o Česku pod nadvládou Pákistánu

Renato Salerno
Roman Šmucler (56) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o tom, co je v současnosti největším problémem u nás, týkajícím se péče o zuby, a na čem je nutno v rodinách zapracovat. Nejznámější český stomatolog překvapil také výrokem o svém dědečkovi, který si podle něj nikdy nečistil zuby a přesto neměl kazy. Vzpomínalo se i na začátky televize Nova, devadesátky a vznik slavného pořadu Tabu.

Na české stomatologické scéně jste pojmem. V čem dělají podle vás Češi největší chyby a jakým nepravdám podléhají v péči o chrup a o dutinu ústní?
Máme jeden největší problém. Kdyby byla jedna věc, kterou bychom měli naučit Čechy, tak je to dočišťování zubů u dětí. Do deseti let věku není dítě v zásadě schopné si ty zuby samo pořádně vyčistit. Ty děti si s tím kartáčkem víceméně hrají a je potřeba, aby jim ty zuby vyčistil rodič. I u prvních zubů vídáme, že jsou zkažené a často poškozené, například stoličky. To jsme měli všichni, šestka zub, tam se hned objevil kaz. Šestka se prořeže v šesti letech a protože děti si zuby čistí opravdu mizerně, ten zub se obvykle hned zkazí. Je vážně potřeba, aby Češi začali dětem dočišťovat zuby. Vždycky říkám: „Chovejte se ke svým dětem tak, jako byste je měli rádi.“

A druhá věc?
My máme Česko A a B. Dneska se už strašně roztahují ty pomyslné nůžky, v centru Prahy a v centru Brna máme lidi, kteří chodí k zubnímu lékaři jen si pokecat a řešit bělení zubů a estetiku, protože kaz už dávno neměli a nikdy ho mít nebudou, jejich zubní hygiena je dokonalá. Asi polovička mých pacientů už nechodí ani na dentální hygienu. Nevím, proč bych je tam posílal. Mají skoro sterilní zuby.

Jak jsme na tom v Česku s nákupy a produkty, co se týká péče o zuby?
To je strašně zajímavá věc. Češi a Němci používají mnohem dražší zubní kartáčky, než třeba Američani, protože jsou to „hobbisti“. Dávají do toho fakt velké peníze. Pro Německo a Česko se vyvíjejí například i speciální „vymazlené“ zubní kartáčky, které vám ukážou, který zub jste v kolika procentech ošidil, v aplikaci vám to přitom promítá filmy a podobně. Na to by se Američan vykašlal.

Ne všichni u nás to ale takto mají.
Ano. Pak je Česko B. Jak já vždycky říkám, když jedete v létě tramvají, já sám jezdím hromadnou dopravou, tak vím, o čem mluvím, jsou prostě lidi, kteří se nemyjí, nepřevlékají a nečistí si zuby. Třetina národa, to víme podle toho, když děláme průzkumy, si zuby nečistí vůbec nebo extrémně málo, třeba jen deset sekund. Tito lidé se spoléhají na lékaře.

Je jen pět zemí na světě, kde má pacient takový ráj a kde se mu prakticky všechno platí. Česká republika, Lucembursko, Německo, Rakousko a Chorvatsko. V těchto zemích máte na všechno v základní kvalitě nárok zdarma. Tito lidé, kteří tu nadávají na politiky, pak závidí těm lidem, co si čistí zuby, že si nechali udělat lepší plombu za tři tisíce korun a oni mají jen tu obyčejnou.

Jak je to u dětí?
Pro ty dnes máme takzvané sedace, tedy ošetření v narkóze. Ta jsou od Nového roku zadarmo, tedy na pojišťovnu. To kdybyste vyprávěl na Slovensku, v Polsku nebo v Americe, tak by si mysleli, že halucinujete. Čili tady je ráj pro pacienty, ale část těch pacientů na to reaguje tak, že si ty zuby nečistí a říká, že to je starost státu. Mnoha takovým vytrhnu poslední zub v jejich čtyřiceti letech a oni na to řeknou „to je taková radost, že už ty zuby nemám“.

Jak moc ovlivňuje zdraví zubů stres a predispozice?
Predispozice v českých rodinách jsou takové, že dítě si nečistí zuby, táta si nečistil zuby, děda si nečistil zuby. (smích) Čili je to spíš taková tradice, taková rodinná hodnota, podobně jako to, že se někteří nemyjí. U zubního kazu to tak není, ale například u parodontózy existuje gen a ten způsobuje, že se nám některé operace budou hůř dařit, takže to si vždy u pacientů zjišťuji. Ale takových lidí je opravdu extrémně málo. A když si člověk s tímto genem pořádně čistí zuby, tak o ně zkrátka nepřijde.

A když si čistit zuby nebude?
Když to bude flákat, tak to bude jiná. Existuje také skupina lidí, jako byl můj děda. Ten si nečistil nikdy zuby a neměl jediný kaz. Souviselo to s tím, že jedl strašně tvrdou potravu a rád rozkousával věci. Když koušete tvrdý chleba a tvrdé maso, tak se ty zuby vlastně i částečně čistí. Takže když někdo říká, že jsou lidi, kteří si nikdy nečistili zuby a neměli kazy, tak je to možné. Ano. Typicky jsou to ale lidé, kteří nejedí sladké. To je důležitá věc, na kterou je potřeba dát pozor.

Co s lidmi, kteří zanedbávají ústní hygienu?
Musíme s tím něco začít dělat. Třeba Británie nemá ve stomatologii tak luxusní systém jako Česká republika, ale když mají děti kazy, přijde někdo do rodiny a dělají třeba speciální fluoridové věci, ukazují jim „toto teď budete dělat“. A pak přijdou zase, a když zjistí, že se to u toho dítěte nedělalo jak má, potřetí už přijdou s policajtem a rodičům se třeba sníží dávky a může se stát, že rodiče jdou třeba i do vězení za to, že vlastně dítě připravili o zuby. Existuje část populace, kde nepomáhá jenom cukr a musí tam být i bič. A asi je s tím potřeba začít i tady.

Odbočme na chvíli od zubů. Vzpomenete si na to, když po vašem boku stála Hanka Heřmánková a startovali jste vysílání televize Nova? Jak jste se tenkrát cítil?
To je samozřejmě jeden z největších okamžiků mého života. Moc děkuju za tu vzpomínku a tuto otázku. Mockrát jsem tehdy slíbil, že končím s televizí, ale vždycky jsem se pak zas vrátil. Tehdy jsem se rozloučil v České televizi s pořadem Kontakt. Vladimír Železný měl na Nově zásadu, že nechce na startu televize žádné moderátory, co už někde byli. Chtěl mít samé nové tváře. Ale zjistil, že u tříhodinového přenosu to nebude fungovat. Tak mě do toho Ivan Rössler na poslední chvíli hodil. A nebyl scénář! Ale s Hankou Heřmánkovou to bylo úžasné setkání. I s ostatními lidmi tam.

Bavilo vás to?
Hrozně moc. Jako moderátor jsem byl vždycky silný. Ale když je ta věc načinčaná a natrénovaná, tak potřebujete lidi, jako je Marek Eben, kteří skvěle mluví a mají nádhernou dikci. Já tu dikci nemám. Já zas potřebuju, aby se všechno hroutilo. A začátek Novy se úplně hroutil. Člověk, který měl přijít na rozhovor, třeba nepřišel, někdy jsem to moderoval jako fotbal, to znamená, jenom jsem koukal, kudy lítá míč, a snažil jsem se to nějak přežít.

Jaký byl Vladimír Železný jako šéf?
Vladimír Železný byl takový Američan, to už si dneska nikdo nedokáže představit. Jeden z mých pořadů měl být pořad Uzel, který jsem zdědil po někom jiném. Řekl mi tehdy: „Budeš dělat Uzel!“ A já: „To je super!“ A on „Ale ten pořad zároveň ruším a jestli do pátku nevymyslíš lepší, tak vás vyhodím, včetně tady šéfredaktora.“

Seděli jsme tehdy u něj v baráku a ve středu večer jsem vymyslel Tabu. Ve čtvrtek se udělala improvizovaná budka a v pátek se už vysílalo. Celá ta Nova byl vlastně „american dream“. Rád bych řekl lidem, kteří dnes vnímají devadesátky, jako nějakou divnou dobu, že jsme prostě snili americký sen o tom, že všechno je možné.

Co vás na devadesátkách nepřestává fascinovat? Co byste vrátil do současnosti?
Já bych vrátil celé devadesátky. Tam byla jediná věc, která se strašně zdůrazňuje. Že chybou byla trošku amnestie prezidenta Havla a stoupla kriminalita.

Když jsem dneska v New Yorku nebo v Kalifornii, tak jsem v devadesátkách. Všichni lidi v New Yorku, kde já osobně trávím hodně času, dnes přemýšlejí devadesátkově. To znamená opravdu jako my tehdy. Někomu se něco daří, všichni si seběhnou a říkají: „Můžu to dělat s tebou, rozjedeme to spolu?“ A on na to: „Ty vole, rozjedeme to! A ne jeden pořad, pojďme rozjet tři pořady!“ A podobně.

Tady u nás jsme se vrátili do takového toho českého prostředí, kde lidé místo toho říkají: „Podívejte se, ta svině, jak se mu daří, jak mu to jde. Co kdybychom mu to nějak osolili? Co kdybychom sepsali nějakou stížnost?“ A podobně. A všichni jsou líní. V Americe něco rozjedou, nefunguje to, zkusí druhou a třetí věc a ta se třeba chytne. Ta americká atmosféra, to bych byl rád, aby se sem vrátilo.

Jak to s naším přístupem dopadne u nás?
Změna přístupu by byla jediná záchrana pro Evropskou unii. My můžeme skončit jako Inkové, že se sem bude jezdit jak do muzea a bude se říkat: „Tady bylo kdysi království Bohemie, tady vidíte Karlštejn, tady žili takoví nějací Češi, ale teď už je to součást Pákistánu.“ (smích)

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

