„Svojí manželce jsem nikdy neřekl, že ji miluju,“ prozradil Roman Skamene.

„Říkám: ‚Já tě mám rád‘ a to obsahuje všechno. Já tě miluji, já bez tebe nemohu žít, to jsou hovadiny. To se nemá používat a vůbec zveřejňovat. Mám tě rád stačí a mělo by to stačit i ostatním. Ženě to stačit muselo,“ řekl herec s tím, že před svatbou spolu ještě několik let chodili, takže jsou spolu přes padesát let. Během chození se ale několikrát rozešli.

„Poznal jsem ji v hospodě. Byla tam s rodiči a já s bandou gaunerů. Bylo nám sedmnáct nebo osmnáct. Byla krásná. Ona je furt pěkná baba, ale v tu dobu byla nádherná. Koupil jsem jejím rodičům flašku a přitáhli jsme ji k nám a tím to začalo,“ popsal Skamene.

„Pak jsme se rozcházeli, scházeli… Nemůžeš být pořád jenom s jednou. V osmnácti letech to nejde,“ míní herec, kterého proslavil film Bony a klid, v němž hrál jednoho z veksláků.

V erotické scéně veksláků s manekýnkami ovšem chybí. „To jsem vyčetl Vítku Olmerovi, režisérovi, který to i psal. Když byla ta scéna, kdy veksláci kopulují s těmi nádhernými holkami, to byly manekýny, já se těšil. Pročítal jsem celou tu scénu a pořád jsem se tam hledal. Ale konec obrazu, a já tam nejsem?! Rozčílil jsem se a volal jsem Olmerovi, proč tam nejsem?! On chvíli mlčel a pak řekl, že to není pro malý děti, a položil telefon,“ vzpomíná Skamene.

V pokračování filmu mu to Olmer ale vynahradil. „Dal mi tam scénu, kde mám styk s jednou dívenkou. Byla zima, minus pět stupňů, a my to dělali ve skleníku, který nebyl vytápěný. Byla tam taková nádržka z kachlíků na ledovou vodu. Měl jsem s ní styk zezadu, ona řvala, protože měla kozy na ledu a byla jí zima,“ popsal natáčení Roman Skamene.