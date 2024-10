Že jsem šel z náruče do náruče? Nesmysl. Šebrle o golfu i synovi v první lize

Pojďme si hned na začátku něco vyjasnit. Přijde mi, že jste vyloženě slavící typ.

Jo, jsem, mám oslavy rád.

V minulých letech to vypadalo, že jakmile se koná nějaká sledovaná párty, vy se měníte z někdejšího lovce zlatých desetibojařských medailí v lovce půvabných žen.

Jenže to bohužel nebylo vždycky pravdivé. Práce některých novinářů spočívá v hledání špíny a skandálů, což už je mi teď jedno, ale mrzí mě, že kolikrát je to vyloženě vylhané.