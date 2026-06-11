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Rozvod? Nejturbulentnější část života. Zpětně jsem rád, říká Roman Šebrle

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Před pěti lety se rozešel se svou manželkou, se kterou byli 21 let. Bývalý olympionik a primácký moderátor Roman Šebrle považuje toto období za nejturbulentnější ve svém životě. Přesto je ale nakonec rád, že se posunul v životě dál.

Když dojde na moderaci Playboy večera, v čem se musí mít Roman Šebrle na pozoru?
Aby se nepřeřekl, když to moderuje. (smích)

Jaké atributy podle vás konkrétně má splňovat Playmate?
Protože je to pánský časopis, tak musí být hezká a fotogenická. To je asi to nejdůležitější.

Roman Šebrle na finále soutěže Hledáme Playmate 2026
Roman Šebrle a Hedvika Lišková
Roman Šebrle 1998
Roman Šebrle a Hedvika Lišková (Praha, 7. února 2026)
38 fotografií

Pamatujete na první kontakt s Playboyem?
Na úplně první asi si nevzpomenu, protože to určitě bylo, když jsem byl ještě mladý kluk. Určitě jsem s tím přišel do kontaktu. A ten úplně první, to je zajímavé, to si nepamatuju...

Babičce řeknu, že jsem Playmate, chlubí se vítězka titulu pánského magazínu

Co bylo horší? První velké závody, první olympiáda nebo první moderace na Primě?
Jednoznačně první moderace, protože na olympiádě už jste připravený a už to trénujete několik let. Kdežto moderování na Primě bylo v podstatě úplně z ničeho. O to to bylo horší.

Svět je plný sociálních sítí, TikToku a podobně. Kdo vás do toho nejvíce zasvětil? Syn fotbalista?
Syn, ten na tom pracuje hodně. To je pravda. I směrem k tomu fotbalu. Tak asi on. Možná je škoda, že ty sítě nebyly už dřív, když jsem ještě závodil, bylo by to asi zajímavější.

Roman Šebrle jako Superman v kalendáři Proměny 2016

Bavilo by vás být influencer?
Nevím, asi by mě to úplně nebavilo, protože samozřejmě influenceři musí vymýšlet, co denně udělají a na to bych asi neměl čas. Ale takové to být blíž svým fanouškům, když jsem ještě závodil, by bylo určitě pěkné.

Jste rád, že jste vlastně generačně lásku a vášeň pro sport předal dál?
To stoprocentně. To je zvláštní. Pro sport se člověk rodí. Jsem rád, že pořád se rodí děti, které to chtějí dělat a máme spoustu zajímavých talentů. Ať už v atletice nebo ve sportu obecně. A doufám, že sport bude dělat co nejvíc lidí.

V čem je tajemství, že se do vás ten zub času nezakousne? Že se z vás nikdy nestane ten „český Pepa“?
Ale zakousl se taky už v něčem. Samozřejmě, člověk stárne, tak v něčem už je pohodlnější. Ale já aktivně žiju. Mám toho hodně. Trénuju mladé kluky. Na Primě samozřejmě je spousta práce, která mě baví. Takže člověk musí žít aktivní život. A samozřejmě přítelkyně! To je asi to nejdůležitější.

Roman Šebrle a jeho dnes již bývalá manželka Eva na inSPORTline Prima Run (Praha, 13. května 2017)

Láska nabíjí...
Ta láska nabíjí vždycky.

Co považujete za nejturbulentnější období svého života?
Tak to bylo pochopitelně někdy kolem toho rozvodu. Určitě.

Je to hořká pilulka, když člověka potká toto? Když si myslí, že po všech těch medailích a uznání přijde už jen to nejlepší?
Ono to bylo sice nejturbulentnější, ale rozhodně to nebylo nejhorší. Teď zpětně jsem za to rád. Takže tak.

Roman Šebrle a Hedvika Lišková (Praha, 7. února 2026)

Co vás žene dopředu v moderaci, aby člověk nevyhořel?
Je to pořád zajímavá práce, která se vlastně mění, takže každý den je jiný. Protože ty zprávy jsou jiné. A vlastně nejlepší to je, když se opravdu něco super děje, což samozřejmě my moderátoři úplně nechceme, ale zas pracovně to máme nejradši. Zatím mě to baví a jsem za to rád.

Co říkáte na lidi, kteří tvrdí, že dění na Ukrajině jsou fake news a nevěří tomu?
Tak lidí, co nevěří spoustě věcí, vždycky bude. Znám i lidi, kteří nevěří, že je země kulatá a podobně. Takže to jsou blázni.

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