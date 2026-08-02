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Šebrle vyvedl svou Hedviku: Romča je můj superhrdina, přiznává novinářka

Renato Salerno
Roman Šebrle (51) vyrazil do kina na Spider-Mana se svou přítelkyní Hedvikou Liškovou (46) a jejím synem. Pro ni to byl vůbec první film o tomto superhrdinovi. Doma má reportérka Primy totiž vlastního.

Shledáváme se na Černém mostě na premiéře Spider-Mana. Jaké jsou vaše červencové dny, akční jako Spider-Man?
Roman: My máme vždycky akční léto. Jako Spider-Man teda asi ne, tomu se nic nevyrovná. Ale zatím si ho užíváme.
Hedvika: My máme akční jaro, léto, podzim i zimu, takže my to jinak moc neumíme.

Kdo u vás doma má ty pomyslné superschopnosti, že zvládá skutečně všechno, co ostatní ne?
Hedvika: Já myslím, že to máme rozdělené. Každý zvládá něco a každý je v něčem dobrý.
Roman: Ano, to byla nádherná odpověď. Já jsem myslel na to samé.

Roman Šebrle se Hedvikou Liškovou (červenec 2026)
Roman Šebrle a Hedvika Lišková na dovolené v Itálii (Lido di Jesolo, srpen 2024)
Roman Šebrle a Hedvika Lišková
Roman Šebrle a Hedvika Lišková (Praha, 7. února 2026)
15 fotografií

Jak jinak než diplomaticky. Ale kdo je skutečně ten superčlověk, co pomyslně vede tu domácnost, když si to tak přiznáme?
Hedvika: Tak Romča. Je to chlap, tak musí být chlap.

Jste fanoušci i toho původního animovaného Spider-Mana, kterého pamatujeme ještě z dob Fox Kids a Jetixu?
Roman: Viděl jsem Spider-Mana, až když udělali toho prvního filmového. Od té doby jsem viděl asi další dva, už si to moc nepamatuju. Já ty sci-fi mám rád, Marvelovky taky, takže se těšíme. Někdo jde poprvé, že?
Hedvika: „Já mám dneska ne premiéru, ale ultrapremiéru, protože já jsem nikdy žádného Spider-Mana neviděla. Takže já budu dnes, doufám, mile překvapená.

Když jste poprvé viděla Romana, coby sportovce, třeba na televizní obrazovce, byl to pro vás nedostupný člověk se superschopnostmi?
Hedvika: Já se přiznám, že Romču jsem moc neznala jako sportovce, protože já jsem dělala úplně jiný sport a atletika šla tak trošičku mimo, ale samozřejmě Romča je můj superhrdina od první chvíle, co jsme se potkali.
Roman: Ty jsi taky superwoman, to je jasný. To tak je, to tak musí být.

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Vy se téměř červenáte, když přijde řeč na toto téma. Ale jak vzpomínáte na ty svoje první dny, první rande, první týden?
Roman: Úžasný to bylo! To byla nekonečná jízda, která nekončí.
Hedvika: (smích) Bylo to tak. Bylo to přesně tak. Prostě jsme se viděli a od té doby je to velká jízda.

Jak byste prozatím popsali vaše léto 2026? Jaké je?
Roman: Já si myslím, že akční a takové příjemné. Vlastně si děláme, co chceme a samozřejmě do toho musíme i pracovat. A je hlavně teplíčko a my teplíčko máme rádi, takže já myslím, že jsem spokojený.

Vedete hodně děti ke sportu?
Roman: Já i vlastně Héďa vedeme děti ke sportu, protože sport je nejlepší cesta životem. Naučí fair play, naučí dodržovat pravidla, respekt jak k spoluhráči, k protihráči. Myslím si, že dává do toho života spoustu dobrých věcí. A kromě toho se u toho člověk baví a má koníček a něco, co bude dělat celý život.

Hedvika Lišková

Jak moc je u vás doma povolen cukr? Protože ono se říká, že ve finále cukr je horší než nikotin a kofein.
Roman: Já myslím, že tak normálně, že to nepřeháníme ani na jednu stranu, ani na druhou. To znamená, že tak asi jako v každé jiné domácnosti.
Hedvika: Nijak se mu nevyhýbáme. My tím, že jsme oba závodně sportovali a jsme zvyklí, že sport je součást našeho života, tak přirozeně člověk se musí stravovat úměrně tomu, ale cukr není žádné zlo, které by nesmělo do naší domácnosti. To určitě ne.

A co ten kofein?
Roman: Kofein... no, tak ten máme jenom my, že jo a jenom káva. Takže kávu máme rádi. Takže kofeiny samozřejmě ano.
Hedvika: Já spíš kakao, protože já ani pořádný kafe nepiju.

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