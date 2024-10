Polanski se díky dohodě vyhne soudu za sexuální napadení šestnáctileté dívky

Právní zástupce Romana Polanského uvedl, že případ byl ještě v létě urovnaný „k oboustranné spokojenosti a žaloba je stažena“, řekl v úterý Alexander Rufus-Isaacs.

V původní žalobě z roku 2017 se uvádí, že Polanski svou oběť jako teenagerku v roce 1973 vzal na večeři do restaurace v Los Angeles, kde ji opil tequilou. Pak ji odvezl k sobě domů, kde jí svlékl šaty a začal ji sexuálně napadat, „což jí způsobilo obrovskou fyzickou, emocionální bolest a utrpení.“

Polanski v minulosti přiznal, že měl v roce 1977 pohlavní styk s třináctiletou Samanthou Geimerovou, kterou předtím zdrogoval. Podle jeho tvrzení však nešlo o znásilnění, nýbrž o dobrovolný styk.

Samantha Geimerová, se kterou měl Polanski sex, když jí bylo 13 let. (Madison, září 2013)

V roce 1978 se Polanski se po dohodě s obžalobou přiznal k tomuto nezákonnému sexu s nezletilou, před vynesením rozsudku však uprchl ze Spojených států do Francie. V roce 2009 ho zadržela švýcarská policie na cestě do Curychu na základě amerického zatykače. Po několikaměsíčním pobytu v domácím vězení v Gstaadu nakonec Švýcarsko Polanského odmítlo do USA vydat.

Geimerová následně Polanského bránila, nechala se s ním vyfotografovat a napsala o svém prožitku společně se svým obhájcem knihu. Ta líčí její popis událostí z 10. března 1977, za něž byl režisér obviněn ze šesti trestných činů včetně znásilnění.

Geimerová v knize popisuje, jak ji Polanski nechal pózovat pro fotografie, nutil jí šampaňské a drogy, a pak s ní měl pohlavní styk v hollywoodském domě herce Jacka Nicholsona. Líčí svůj strach a slzy, když ji později vezl v autě domů a ptal se, jestli je v pořádku. Říkal jí také, aby nic nepověděla matce.

Podala však žalobu, dostala se do ohniska médií a vyšetřování, a pak si přála, aby nikdy nikomu nic neprozradila, píše v knize. „Co se stalo, bez ohledu na to, jak to bylo zlé, nebylo zdaleka tak hrozné jako to, co následovalo. Mým zločinem bylo, že jsem se stala obětí znásilnění hollywoodskou celebritou.“

Nyní má tři děti a vůči Polanskému prý nenávist necítí, nakonec mu odpustila. Ke svým pamětem připojila krátký dopis od režiséra, v němž jí před lety napsal, že by chtěl, aby věděla, „jak moc lituje toho, jak jí ovlivnil život“.

Polanski získal mimo jiné v roce 2003 cenu americké Akademie filmových umění a věd, Oscara, za režii dramatu o holokaustu Pianista. Kromě toho byl na tuto cenu v minulosti nominován za detektivní film Čínská čtvrť, drama Tess nebo horor Rosemary má děťátko.