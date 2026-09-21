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Kaia krátce před Presleyho smrtí prolomila mlčení. Jeho závislost dopadla i na ni

Tereza Hrabinová
  16:28
Děti topmodelky Cindy Crawfordové Kaia a Presley měli smlouvu s modelingovou...

Děti topmodelky Cindy Crawfordové Kaia a Presley měli smlouvu s modelingovou agenturou IMG Models. | foto: Instagram / Presley Gerber

Děti topmodelky Cindy Crawfordové: Kaia a Presley Gerberovi
Presley Gerber, Kaia Gerber, Cindy Crawford a Rande Gerber na společné rodinné...
Kaia Gerber a Igby Rigney.
Kaia Gerber.
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Modelka a herečka Kaia Gerberová přišla o staršího bratra Presleyho, který zemřel ve věku 27 let. Přibližně měsíc před jeho smrtí otevřeně popsala, jak jeho dlouholetý boj se závislostí ovlivnil celou rodinu. Sama se kvůli tomu snažila být bezproblémovým dítětem, které nepotřebuje pomoc.

Pětadvacetiletá modelka a herečka Kaia Gerberová měla ke svému o dva roky staršímu bratrovi blízko. Když jí bylo 16, stali se oba tváří značky Omega během pařížského týdne módy a fotografovali se společně i s rodiči. Když jeden z nich šel velkou přehlídku, druhý seděl v hledišti.

Presley Gerber, syn supermodelky Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera, zemřel v neděli 20. září ve věku 27 let. Podle záznamů úřadu soudního lékaře okresu Los Angeles se v době úmrtí nacházel v rehabilitačním zařízení. Příčina smrti zatím nebyla zveřejněna.

Ve 27 letech zemřel syn modelky Cindy Crawfordové, rodina žádá o soukromí

Snažila se být bezproblémovým dítětem

Kaia Gerberová o svém bratrovi promluvila v rozhovoru pro zářijové vydání časopisu Vogue, který byl zveřejněn 11. srpna. Magazín v něm Presleyho potíže popsal jako desetiletý boj s drogovou závislostí.

„Když se něco takového stane v rodině, svým způsobem to zasáhne všechny,“ prozradila Gerberová. Kvůli bratrovým problémům se podle svých slov snažila být tou bezproblémovou a své vlastní potřeby raději odsouvala do pozadí.

„Myslím, že i proto jsem se začala vnímat jako ta bezproblémová a radši jsem si neříkala o nic, co bych potřebovala. Připadalo mi, že by to bylo na rodiče příliš – mít dvě děti, které něco potřebují,“ uvedla v rozhovoru.

Kaia si zároveň vážila toho, že její bratr o svých potížích dokázal otevřeně mluvit. Zatímco jejich rodiče si vždy velmi chránili soukromí a nikdy nic nesdíleli, Presley se rozhodl své zkušenosti neskrývat.

„Teď je pro nás velkým učitelem můj bratr, který říká: ‚Ukážu všem svou lidskou stránku.‘ Před světem toho můžete skrýt jen omezené množství,“ uvedla Kaia Gerberová. „Když se navíc snažíte něco ututlat, dotyčný může mít pocit, že se za něj stydíte.“

Nejen Cindy Crawfordová. Které slavné osobnosti ztratily syna nebo dceru

Presley v minulosti otevřeně mluvil o svých problémech se závislostí. Několik let potýkal se závislostí na opioidech a prodělal téměř smrtelné předávkování fentanylem, po němž strávil několik dní v kómatu.

Letos v březnu na Instagramu popsal další pokus o léčbu, při němž podstoupil terapii ibogainem, psychedelickou látkou získávanou z africké rostliny iboga. „Modlím se, aby to bylo naposledy, kdy se sem musím vrátit,“ komentoval to.

Zahrála si se synem Richarda Gera

Kaia Gerberová se stejně jako její matka nejprve prosadila v modelingu, postupně se však začala věnovat také herectví. V hororovém seriálu Střepy od Ryana Murphyho si zahrála po boku Homera Gera, syna herce Richarda Gera. Neobvyklé spojení upoutalo pozornost také proto, že jejich rodiče kdysi tvořili jeden z nejsledovanějších párů Hollywoodu.

Cindy Crawfordová se s o 17 let starším Richardem Gerem seznámila v roce 1988. Jí tehdy bylo 21 let, jemu 38. Vzali se v roce 1991 a jejich manželství skončilo o čtyři roky později. Crawfordová se v roce 1998 provdala za Randeho Gerbera, v červenci 1999 se jim narodil Presley, v září 2001 Kaia.

Richard Gere má syna Homera s herečkou Carey Lowellovou. Po rozvodu s ní se v roce 2018 oženil se španělskou publicistkou Alejandrou Silvaovou, s níž má další dva syny, Alexandra a Jamese.

Kaia a Homer se před natáčením seriálu osobně neznali, rychle se však spřátelili. „On je nejlepší partner na place. Je úžasný. Je tak zábavný, pořád mě rozesmívá,“ pochvalovala si Gerberová. Společnou minulost svých rodičů oba podle časopisu People vnímali spíše jako úsměvnou okolnost.

Jejich rodiče byli manželé. Kaia je celá maminka, Homer se moc nepotatil

Homer společnou minulost jejich rodičů zmínil už krátce poté, co se s Kaiou poznali. „Asi po dvaceti minutách jsem řekl: ‚Neměli bychom si prostě potvrdit, že oba víme, že naši rodiče byli manželé?‘ Odpověděla: ‚Jo, v pohodě.‘ A tím to skončilo,“ vzpomínal v rozhovoru pro Vogue.

O bratra přišla v dětství také Cindy Crawfordová

Ztrátu sourozence zažila v dětství i Cindy Crawfordová. Jejímu mladšímu bratrovi Jeffreymu lékaři diagnostikovali leukemii, když mu byly přibližně dva roky. Budoucí supermodelce tehdy bylo osm.

Rodinu na vážný zdravotní problém upozornila nezvykle výrazná modřina. Otec chlapce plácl a na jeho těle zůstal otisk ruky, přestože podle svých slov nepoužil téměř žádnou sílu. Matku rozsah poranění vyděsil a následné vyšetření odhalilo leukemii. Jeffrey nemoci později podlehl, popsala Crawfordová v podcastu Kelly Corrigan Wonders.

Cindy a její sestry tehdy plně nechápaly, jak vážná situace je. Když rodiče doprovázeli Jeffreyho do nemocnice, dívky zůstávaly u příbuzných. „Věděly jsme, že je nemocný, ale vlastně jsme netušily, co se děje,“ vzpomínala Crawfordová podle magazínu People.

Po bratrově smrti se navíc ona i její sestry potýkaly s pocitem viny. Jeffrey byl jediným chlapcem v rodině a dívky věděly, že jejich otec po synovi velmi toužil. Napadalo je proto, zda místo něj neměla zemřít některá z nich.

Teprve po letech si Crawfordová uvědomila, jaké ujištění jí tehdy chybělo. Potřebovala od rodičů slyšet: „Ano, jsme velmi smutní, že Jeff zemřel, ale jsme moc šťastní, že jsi tady.“

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