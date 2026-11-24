„Říkám našim, že by je měli začít zkoumat, že to už je nějaký přírodní úkaz,“ říká Kostková. Její rodiče jsou totiž ve výborné fyzické i psychické kondici a Petr Kostka zkouší dokonce novou hru v Příbrami. „Je to neuvěřitelné. On už to umí. Před čtrnácti dny měli první čtenou a on tam dorazil už bez textu, že už to umí,“ prozradila Kostková.
Její matka Carmen Mayerová má kořeny ve Španělsku a Německu. „Babička byla Španělka. Lidé se vždycky ptají na to matčino Carmen. Mayerová je zase z němčiny, protože dědeček byl Němec. Ale to Německo lidi tak nezajímá,“ směje se Kostková.
Se španělskou babičkou se v dětství vídala málo. „V době totality to bylo složitější. Vždycky někdo musel zůstat v Čechách jako takové rukojmí, že se neemigruje. Takže když mi bylo pět let, tak mě hlídala chůvička Mařenka, která byla pro mě babičkou, protože moje babička byla ve Španělsku. Moje sestry za ní jely a já byla tady rukojmí,“ popisuje.
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Netvářil se nadšeně a byl protivný, říká Mayerová o prvním setkání s Kostkou
„O rok později zase zůstala sestra a já mohla v šesti letět za babičkou a to byl pro mě gigantický zážitek. Měla jsem pocit, že zažívám všechno, co už nikdy nezažiju. Mohlo se kouřit v letadle, fascinovaly mě dveře na letišti a první setkání ze západem bylo, že mi ve Frankfurtu na záchodě ukradli hračku,“ vzpomíná Kostková.
Po svých rodičích zdědila nejen lásku k divadlu, ale i pracovní nasazení. Kromě toho, že moderuje StarDance, má dvakrát týdně pořad v rádiu, moderuje společenské akce, hraje v seriálech, stíhá vystupovat v divadle, kde má až 20 představení za měsíc.
„Přímý přenos je roztomilá kategorie. S Markem nemáme problém ptát se, mluvit, navazovat, ale pro nás jsou nejhorší jména. To je nejstrašnější. Hledíte na člověka, znáte ho a nevíte jméno,“ prozradila Kostková.
Pořad StarDance moderuje naposled. Po dvaceti letech v něm i s Markem Ebenem končí, ale dál se o této události nehodlá vyjadřovat, protože podle ní už ani není důvod. „Jsou věci, které se mají říct jednou a není co rozmazávat,“ řekla stručně Kostková.