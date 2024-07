Nechám si vyčistit krev, jsem ješitný hypochondr, říká o sobě Rod Stewart

„Dlouho tu nebudu, proto si užívám každý den na maximum. Všichni jednou musíme odejít, v tom jsme na tom stejně. Těch posledních pár let, co mi zbývá, si chci užívat, jak jen to půjde. Říkám pár let, nejspíš dalších patnáct. To zvládnu snadno, kamaráde, snadno,“ vtipkoval Rod Stewart v rozhovoru pro britský deník The Sun.

V minulosti několikrát zdůraznil, že bude vystupovat, než mu dojde dech. „Už na tom samozřejmě fyzicky nejsem jako v sedmdesátkách a osmdesátkách. Nemůžu být celou noc vzhůru, opíjet se a šílet a udržet si pořád stejný hlas. Dnes musím svůj hlas chránit před každým vystoupením i po něm,“ popisuje.

„Čím je člověk starší, tím víc o hlas musí pečovat. Voda s tím má sakra hodně společného. Ale ne, myslíte si, že piji jen vodu? Mluvíte s Rodem Stewartem, lidi. My se po každém vystoupení zbouráme. Je nás třináct, z toho šest žen. Všichni jsou to opravdu skvělí muzikanti a já je nutím pít. Naprosto to milujeme,“ dodal se smíchem britský zpěvák, který má za sebou rakovinu prostaty i štítné žlázy.

Rod Stewart (Porto Cervo, Itálie, 15. července 2024)

Jako ješitný muž si prý dobře uvědomuje, že ve srovnání se svou manželkou, bývalou britskou modelkou a fotografkou Penny Lancasterovou (53) je velký hypochondr. „Jsem tak trochu ješitný hypochondr. Myslím, že zejména muži by měli využívat všeho nového a úžasného ze světa vědy. Až se vrátím po svém turné a letních dovolených do Velké Británie, nechám si vyčistit krev, protože mi bylo řečeno, že je to skutečně velká vzpruha pro celé tělo,“ plánuje si rocker s charakteristickým chraplavým hlasem.

„Neberu žádné prášky. Nic neužívám. Musíte si uvědomit, že tuhle náročnou práci dělám celý život. Po představení zatím nijak netrpím. Občas si vezmu nějaký protizánětlivý lék, když se třeba ozve bolest v koleni, ale to je zatím jen velmi zřídka,“ dodává Rod Stewart.

V rámci turné One Last Time mohli muzikanta čeští diváci vidět naposledy letos v červenci v pražské O2 areně.

Rod Stewart je jedním z nejprodávanějších hudebních umělců v historii, podle odhadů se po celém světě prodalo přes 250 milionů jeho desek a singlů obsahujících celosvětové hity jako Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy, Baby Jane, Tonight’s The Night či Hot Legs.

Získal nespočet nejvyšších ocenění v oboru, v roce 2016 se oficiálně stal Sirem Rodem Stewartem poté, co byl v Buckinghamském paláci pasován na rytíře za své zásluhy v oblasti hudby a charity.