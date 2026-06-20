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Rocker zemědělec. Sting si vyrábí vlastní med i víno, má paláce v Anglii a Toskánsku

Tereza Hrabinová
  6:00
Pět desítek let cestuje britský zpěvák Sting po celém světě, ale dvě místa jsou mu skutečným domovem. V Anglii a Toskánsku má dvě nádherná sídla, kde tráví čas cvičením jógy, meditací nebo výrobou vlastního vína. V neděli vystoupí na festivalu Metronome Prague.
Stingův toskánský palác Il Palagio

Stingův toskánský palác Il Palagio | foto: Il Palagio

Ubytování v toskánském paláci zpěváka Stinga
Venkovní prostor vedle prodejny Stingova vinařství funguje večer jako taverna s...
Stingovo bydlení v Toskánsku Il Palagio
Ubytování v toskánském paláci zpěváka Stinga
23 fotografií

Kde bydlí Sting?

Ačkoli britský hudebník Sting koncertuje po celém světě, domov má už řadu let na dvou místech. V anglickém hrabství Wiltshire a v italském Toskánsku.

Alžbětinské sídlo nedaleko Stonehenge

Jeho hlavním britským sídlem je historické panství Lake House ve Wiltshire nedaleko slavného Stonehenge. Sting a jeho manželka Trudie Styler ho koupili v roce 1990 za přibližně sedm milionů liber.

Památkově chráněné alžbětinské sídlo bylo postaveno v roce 1578 pro obchodníka s vlnou a dodnes zaujme typickou kombinací kamene a pazourku.

Rozlehlý areál o rozloze přibližně 800 akrů nabízí naprosté soukromí. Součástí panství je nahrávací studio, vinný sklep, venkovní bazén, zimní zahrada i rozsáhlé upravené zahrady.

Pozemky obklopují louky, stromy, mostky a jezírka, díky nimž místo připomíná spíše aristokratické venkovské sídlo než domov rockové hvězdy.

Právě zde Sting napsal a nahrál většinu svého úspěšného alba Ten Summoner’s Tales z roku 1993. Panství navíc inspirovalo i jeho slavnou píseň Fields of Gold.

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Toskánské panství Il Palagio

Část roku tráví Sting také v Itálii. V roce 1997 koupil spolu s manželkou historické panství Il Palagio v srdci Toskánska, asi 45 minut jízdy od Florencie. Historie usedlosti sahá až do 16. století, kdy fungovala jako zemědělské panství.

Rozlehlý areál dnes zahrnuje historickou vilu, několik dalších budov, vinice, olivové háje, lesy i soukromá jezera. Po koupi Sting a Trudie Styler zahájili rozsáhlou rekonstrukci vily, hospodářských budov, vinic i olivových hájů. Dnes je Il Palagio plně fungující ekologickou farmou a vinařstvím.

Stingův toskánský palác Il Palagio
Ubytování v toskánském paláci zpěváka Stinga
Venkovní prostor vedle prodejny Stingova vinařství funguje večer jako taverna s jeho víny.
Stingovo bydlení v Toskánsku Il Palagio
23 fotografií

Vyrábí se zde víno, olivový olej, med i další farmářské produkty. Některá vína nesou názvy inspirované Stingovými slavnými skladbami, například Message in a Bottle nebo Sister Moon.

Luxusní pobyt mezi vinicemi

Il Palagio není jen soukromým sídlem slavného hudebníka. Sting s manželkou část panství zpřístupnili také návštěvníkům. Kromě hlavní vily si lze pronajmout tři samostatné domy v areálu i další dvě vily v okolí.

Návštěvníci mají k dispozici bazén, tenisový kurt, jezero, stáje s koňmi, rozsáhlé zahrady i terasy s výhledem na vinice, olivové háje a toskánské kopce. Součástí panství je taverna, vinný bar, obchod s vlastními produkty, nahrávací studio a centrum pro jógu a meditaci.

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Při zvláštních příležitostech zde Sting pořádá také soukromé koncerty. „Il Palagio je jako vstoupit do obrazu. Je to jedno z mých nejoblíbenějších míst na světě. Doufám, že si ho zamilujete stejně jako já,“ svěřuje se Sting na webu svého toskánského panství.

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