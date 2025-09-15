Amerika je děsná, stěžuje si Robin Wrightová. Herečka se přestěhovala za oceán

Autor: ,
  13:44
Americká herečka Robin Wrightová (59) promluvila o tom, proč se rozhodla přestěhovat do Velké Británie. Na anglickém pobřeží žije po boku partnera Henryho Smitha. Rodačka z Texasu popsala vztah s architektem a tvrdí, že konečně našla svého člověka.
Robin Wrightová na premiéře nového seriálu Přítelkyně (The Girlfriend), Londýn,...

Robin Wrightová na premiéře nového seriálu Přítelkyně (The Girlfriend), Londýn, 2. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Robin Wrightová na zakončení MFF KV (Karlovy Vary, 8. července 2023)
Robin Wrightová na červeném koberci k závěrečnému ceremoniálu (8. července...
Herečka Robin Wrightová a její dcera Dylan Frances Pennová na cenách Emmy (Los...
Robin Wrightová přebírá ve Varech cenu od Jiřího Bartošky (8. července 2023).
49 fotografií

„Amerika je děsná. Tady v Británii je svoboda být sám sebou. Lidé jsou tu tak laskaví. Oni opravdu žijí. Miluji být v téhle zemi, “ vysvětlila Robin Wrightová odchod ze Spojených států v rozhovoru pro deník The Times.

Robin Wrightová a její dcera Dylan Frances Pennová, kterou má herečka se Seanem Pennem.

Hvězda seriálu Dům z karet se narodila v Texasu a vyrůstala v Kalifornii. K odchodu ze Spojených států ji vedlo více věcí. „ Lidé tu nejsou zavření v autě v několikahodinových dopravních zácpách, kdy v panice telefonují a jedí přitom sendvič. To je většina Ameriky. Všechno je tam o spěchu, soutěžení a rychlosti,“ popisuje.

Robin Wrightová na premiéře nového seriálu Přítelkyně (The Girlfriend), Londýn, 2. září 2025)
Robin Wrightová na zakončení MFF KV (Karlovy Vary, 8. července 2023)
Robin Wrightová na červeném koberci k závěrečnému ceremoniálu (8. července 2023).
Herečka Robin Wrightová a její dcera Dylan Frances Pennová na cenách Emmy (Los Angeles, 17. září 2017)
49 fotografií

Herečka svého rozhodnutí se přestěhovat rozhodně nelituje. Dalším důvodem odchodu byl neustálý hluk v Los Angeles. „Všichni si tam teď staví nové obrovské domy. Já už jsem s tím vším skončila — teď miluji klid,“ vysvětluje.

„A navíc jsem potkala toho svého člověka. Konečně,“ řekla a odkázala na svého partnera, dvaapadesátiletého architekta Henryho Smithe. „Je to zlatíčko, zkrátka dobrý a slušný člověk. Je to opravdový chlap,“ dodala Wrightová, jejíž poslední manžel byl mladší o devatenáct let.

Se Smithem momentálně společně žijí v pronajatém domě na anglickém pobřeží. Herečka uvedla, že je ve spokojeném vztahu, kde ji partner miluje takovou, jaká je.

Robin Wrightová se rozvádí. Nevyšel jí vztah s manželem mladším o 19 let

„Přesně tohle jsem chtěla. O tom jsem snila. Je mi skoro šedesát a říkám si: Je tohle ono? Pravda je taková, že miluju být sama a byla jsem sama mnohokrát. Ale teď chci s někým zestárnout, cestovat a poznávat svět,“ svěřila se.

V rozhovoru navíc zavzpomínala na první setkání s novým partnerem. Seznámili se v hospodě, když chtěla Wrightová nakrmit jeho psa. Muž, na kterého herečka mluvila, ale ukázal na někoho jiného.

„Řekl: Ne, to není můj pes, to je jeho pes,“ popsala. „Henry stál u baru, metr devadesát vysoký chlapák. Odložil půllitr, přišel ke mně, chytil mě za ramena a řekl: Kdo sakra jsi? A já jsem odpověděla: Kdo jsi sakra ty? Přeskočila jiskra a bylo to,“ dodala.

Robin Wrightová je třikrát rozvedená. Od roku 1986 do roku 1988 byl jejím manželem dnes již zesnulý herec Dane Witherspoon. V letech 1996 až 2010 žila s hercem a režisérem Seanem Pennem, se kterým má dvě děti, dceru Dylan (34) a syna Hoppera (32).

V roce 2018 si vzala o devatenáct let mladšího manažera módního průmyslu Clementa Giraudeta, rozvedli se v létě 2022.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

AI může hercům paradoxně pomoct, ale dabing asi zanikne, míní Lukáš Příkazký

Premium

Drama, detektivka, parodie... Tenhle herec škatulky moc neřeší. Spíš ho zajímá, aby každou postavu ztvárnil co nejlíp, poctivě. A třeba i s ohledem na to, jak často se s Lukášem Příkazkým potkáváme v...

15. září 2025

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

15. září 2025

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

15. září 2025  16:39

Amerika je děsná, stěžuje si Robin Wrightová. Herečka se přestěhovala za oceán

Americká herečka Robin Wrightová (59) promluvila o tom, proč se rozhodla přestěhovat do Velké Británie. Na anglickém pobřeží žije po boku partnera Henryho Smitha. Rodačka z Texasu popsala vztah s...

15. září 2025  13:44

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

15. září 2025  12:17

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

15. září 2025  10:46

Hlavní roli v Titanicu mohl hrát Ethan Hawke. Dnes je herec rád, že ji nedostal

S romantickým velkofilmem Titanic je neodmyslitelně spojena tvář herce Leonarda DiCapria. Kalifornský rodák však nebyl pro roli Jacka Dawsona zdaleka první volbou. Uvažovalo se i o americkém herci...

15. září 2025  9:41

Největší umění plastického chirurga? Když nikdo nic nepozná, říká Eva Dřevínková

Lékařka plastické chirurgie Eva Dřevínková odhalila zákroky, které běžně podstupují hollywoodské celebrity. Prozradila, které operace nejvíce omladí obličej a jak dlouho trvá rekonvalescence....

15. září 2025

V těžkých chvílích mi pomáhají moje děti, říká Kristýna Badinková Nováková

Ráda točí vážnější věci. I proto se herečce Kristýně Badinkové Novákové při vzpomínání na natáčení legendárních Pelíšků nejjasněji vybaví tklivá scéna, kdy se Jindřiška schová po maminčině smrti do...

15. září 2025

První odhalení ze Zrádců 2: do hry vstoupila vyšetřovatelka orlických vražd

Do druhé řady Zrádců vstoupila pod jménem Kateřina, ale dlouho jí falešná identita nevydržela. Nekompromisní vyšetřovatelku násilných zločinů Jiřinu Hofmanovou skoro okamžitě odhalil účastník soutěže...

14. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Od Cimrmanů ho vyhodili, roli komika nesnášel. Ukradený talent Jaroslava Uhlíře

Premium

Narodil se na schodech, nikdy neřídil auto a vyhodili ho z Divadla Járy Cimrmana. I takové střípky lze nalézt v životě skladatele Jaroslava Uhlíře, který v počtu hitů těžko hledá konkurenci. Označení...

14. září 2025

Všichni řešili jen velikost mého přirození, stěžuje si exsnoubenec Ariany Grande

Americký herec a komik Peter Davidson byl v roce 2018 zasnoubený se zpěvačkou Arianou Grande. Nyní sdílel své rozčarování nad tím, že od té doby na internetu kdekdo řeší jen to, jaký asi je v posteli.

14. září 2025  12:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.