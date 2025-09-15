„Amerika je děsná. Tady v Británii je svoboda být sám sebou. Lidé jsou tu tak laskaví. Oni opravdu žijí. Miluji být v téhle zemi, “ vysvětlila Robin Wrightová odchod ze Spojených států v rozhovoru pro deník The Times.
Hvězda seriálu Dům z karet se narodila v Texasu a vyrůstala v Kalifornii. K odchodu ze Spojených států ji vedlo více věcí. „ Lidé tu nejsou zavření v autě v několikahodinových dopravních zácpách, kdy v panice telefonují a jedí přitom sendvič. To je většina Ameriky. Všechno je tam o spěchu, soutěžení a rychlosti,“ popisuje.
Herečka svého rozhodnutí se přestěhovat rozhodně nelituje. Dalším důvodem odchodu byl neustálý hluk v Los Angeles. „Všichni si tam teď staví nové obrovské domy. Já už jsem s tím vším skončila — teď miluji klid,“ vysvětluje.
„A navíc jsem potkala toho svého člověka. Konečně,“ řekla a odkázala na svého partnera, dvaapadesátiletého architekta Henryho Smithe. „Je to zlatíčko, zkrátka dobrý a slušný člověk. Je to opravdový chlap,“ dodala Wrightová, jejíž poslední manžel byl mladší o devatenáct let.
Se Smithem momentálně společně žijí v pronajatém domě na anglickém pobřeží. Herečka uvedla, že je ve spokojeném vztahu, kde ji partner miluje takovou, jaká je.
„Přesně tohle jsem chtěla. O tom jsem snila. Je mi skoro šedesát a říkám si: Je tohle ono? Pravda je taková, že miluju být sama a byla jsem sama mnohokrát. Ale teď chci s někým zestárnout, cestovat a poznávat svět,“ svěřila se.
V rozhovoru navíc zavzpomínala na první setkání s novým partnerem. Seznámili se v hospodě, když chtěla Wrightová nakrmit jeho psa. Muž, na kterého herečka mluvila, ale ukázal na někoho jiného.
„Řekl: Ne, to není můj pes, to je jeho pes,“ popsala. „Henry stál u baru, metr devadesát vysoký chlapák. Odložil půllitr, přišel ke mně, chytil mě za ramena a řekl: Kdo sakra jsi? A já jsem odpověděla: Kdo jsi sakra ty? Přeskočila jiskra a bylo to,“ dodala.
Robin Wrightová je třikrát rozvedená. Od roku 1986 do roku 1988 byl jejím manželem dnes již zesnulý herec Dane Witherspoon. V letech 1996 až 2010 žila s hercem a režisérem Seanem Pennem, se kterým má dvě děti, dceru Dylan (34) a syna Hoppera (32).
V roce 2018 si vzala o devatenáct let mladšího manažera módního průmyslu Clementa Giraudeta, rozvedli se v létě 2022.