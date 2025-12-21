Byly doby, kdy jsem k svátku dostal jednu botu a druhou k narozeninám, říká Robin Ferro

Herec Robin Ferro (29) se narodil ve Valašském Meziříčí a dětství prožil v městečku Zubří. Je ale napůl Ital. V Show Jana Krause promluvil o tom, proč se nestal kuchařem i jak se poprvé setkal se svým nynějším kolegou ze skupiny Tři tygři Štěpánem Kozubem a co mu záviděl.

Herec Robin Ferro má hned dva dny po sobě důvod k oslavě – a někdy i ke kompromisům. „Svátek mám 30. ledna a narozeniny 31. ledna. Je fakt, že byly doby, kdy jsem k svátku dostal jednu botu a druhou k narozeninám,“ popisuje Ferro.

Robin Ferro v show 7 pádů Honzy Dědka (16. prosince 2025)
Robin Ferro v show 7 pádů Honzy Dědka (16. prosince 2025)
Z filmu Srnky
Robin Ferro, Anna Kameníková a Štěpán Kozub v komedii Grand Prix.
Rodinné kořeny má výrazně jižanské. „Tatínek je Ital, ale umí i česky. Jenom sprostá slova, protože ty ho naučili kolegové a kamarádi, když se přestěhoval do Česka,“ vysvětluje. Do Itálie jezdí pravidelně a jeho dědeček chtěl, aby byl kuchař, protože to podle něj bylo ušlechtilé řemeslo. „Když jsem viděl Ano! šéfe, chtěl jsem být jako Pohlreich a jezdit po restauracích jako on, ale pak jsem si uvědomil, že mám vlasy, že to asi nepůjde,“ směje se Ferro.

Pochopil, že v profesionální kuchyni jeho místo není. „Já jsem IQ tykve. Nedávno jsem zjistil, že ten kastlík dole pod troubou neslouží k tomu, abys tam dával plechy, ale k tomu, abys tam dal ty buchty, které upečeš, abys uchoval teplotu těch buchet.“

Štěpán je větší introvert než já. Ferro nejen o Kozubovi a sexuálních zážitcích

Přesto se pečení nevzdává. „Peču rád. Ale stalo se mi to, že jsem dělal císařský trhanec a zdrclo se mi těsto. Zachoval jsem se jako desetiletý kluk, běžel jsem do ložnice, tam jsem si lehl na postel, dal si přes hlavu polštář a dělal, že nejsem,“ popsal Ferro, který se na konzervatoři seznámil se Štěpánem Kozubem, s nímž nyní spolupracuje v improvizační show Tři tygři.

Štěpán Kozub a Robin Ferro v pořadu 7 silvestrovských pádů Honzy Dědka (31. prosince 2021)

„Tam jsem se s ním potkal už podruhé. Poprvé to bylo na jedné recitační soutěži, kde on vyhrál první místo a já čestné uznání,“ vzpomíná. „On vyhrál hru do gameboye a já jsem si mohl vybrat mezi knížkami Marka Ebena a cédéčkem Václava Neckáře, což je pro dvanáctiletého kluka super,“ popisuje své zklamání.

Recitace mu šla, ale jako dítě se hodně styděl. „Bavilo mě to, ale jednou jsem se styděl tak, že jsem se pokakal,“ přiznal Ferro.

