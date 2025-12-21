Byly doby, kdy jsem k svátku dostal jednu botu a druhou k narozeninám, říká Robin Ferro

Herec Robin Ferro má hned dva dny po sobě důvod k oslavě – a někdy i ke kompromisům. „Svátek mám 30. ledna a narozeniny 31. ledna. Je fakt, že byly doby, kdy jsem k svátku dostal jednu botu a druhou k narozeninám,“ popisuje Ferro.
Rodinné kořeny má výrazně jižanské. „Tatínek je Ital, ale umí i česky. Jenom sprostá slova, protože ty ho naučili kolegové a kamarádi, když se přestěhoval do Česka,“ vysvětluje. Do Itálie jezdí pravidelně a jeho dědeček chtěl, aby byl kuchař, protože to podle něj bylo ušlechtilé řemeslo. „Když jsem viděl Ano! šéfe, chtěl jsem být jako Pohlreich a jezdit po restauracích jako on, ale pak jsem si uvědomil, že mám vlasy, že to asi nepůjde,“ směje se Ferro.
Pochopil, že v profesionální kuchyni jeho místo není. „Já jsem IQ tykve. Nedávno jsem zjistil, že ten kastlík dole pod troubou neslouží k tomu, abys tam dával plechy, ale k tomu, abys tam dal ty buchty, které upečeš, abys uchoval teplotu těch buchet.“
Přesto se pečení nevzdává. „Peču rád. Ale stalo se mi to, že jsem dělal císařský trhanec a zdrclo se mi těsto. Zachoval jsem se jako desetiletý kluk, běžel jsem do ložnice, tam jsem si lehl na postel, dal si přes hlavu polštář a dělal, že nejsem,“ popsal Ferro, který se na konzervatoři seznámil se Štěpánem Kozubem, s nímž nyní spolupracuje v improvizační show Tři tygři.
„Tam jsem se s ním potkal už podruhé. Poprvé to bylo na jedné recitační soutěži, kde on vyhrál první místo a já čestné uznání,“ vzpomíná. „On vyhrál hru do gameboye a já jsem si mohl vybrat mezi knížkami Marka Ebena a cédéčkem Václava Neckáře, což je pro dvanáctiletého kluka super,“ popisuje své zklamání.
Recitace mu šla, ale jako dítě se hodně styděl. „Bavilo mě to, ale jednou jsem se styděl tak, že jsem se pokakal,“ přiznal Ferro.