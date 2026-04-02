„Holil jsem se a cítil jsem, že mám kuličku na krku. Poslali mě do Motola a doktor řekl, že to není zhoubný nádor. Pak jsem se jeden den sprchoval a v třísle jsem našel zase takovou kuličku. V úterý jsem šel do nemocnice a operace byla v pátek,“ popsal Vano.
Měl postižené lymfatické uzliny v třísle, takže to bylo pokročilé stádium vyžadující radikální léčbu.
„Paní doktorka mi řekla, ať o tom s nikým nemluvím, protože všichni budou mít recept, co mám dělat. Tak jsem o tom nikomu neřekl, jen třem svým nejbližším. Jeden hned čuměl do telefonu a ptal se umělé inteligence, druhá řekla, že musím chodit bosý v lese a brát energii z vesmíru a třetí řekla, ať jím japonské houby,“ popsal fotograf. „Tak jsem to říkal paní doktorce a ona mi řekla, že si musím vybrat jednoho náčelníka, protože když umřu, nebudu vědět, podle kterého receptu jsem odešel. A já řekl: Paní doktorko, já vybral vás,“ vzpomíná Vano.
Po operaci podstoupil ozařování a chemoterapii. „Chodil jsem tam třicet dní kromě sobot a nedělí. Já jsem se cítil pořád dobře,“ říká Vano. Léčbu úspěšně dokončil a už je několik let bez nálezu. Pravidelně dochází na kontroly, na které už bude chodit do konce života.
„Babička vždycky říkala, že jestli nechci zestárnout, musím umřít mladý. Nikdo zdravý neumře. Takže místo toho, abych byl naštvaný, tak já děkuji pánu bohu, že jsem měl tuto nemoc, protože to znamená, že jsem žil dlouho,“ říká fotograf, který se navíc nedávno vyhnul mrtvici. Když si po ránu mnul oči, na několik minut přestal vidět. Myslel, že si jen na oči víc zatlačil. Vyšetření CT ale ukázalo, že má ucpanou cévu na krku. „Pan doktor řekl, že jsem měl štěstí, že to prasklo v oku, protože kdyby to prasklo v mozku, tak by byl konec,“ říká Vano.
„Cévy mi vyčistili, tak teď to teče, a říkali mi, ať nekouřím, ale to říkají všichni. Já říkám, že když nebudu kouřit, tak umřu zdravý a když budu kouřit, tak umřu šťastný. Ale stejně chcípnu. A já nechci trpět,“ dodal fotograf.