Jak se podle vás proměnilo fotografování módy za posledních 30 let?
Před 30 lety jsme si všechno dělali sami, a to nejen práci s fotkami, ale připravovali jsme si i prostředí, všechno kolem. Šéf akorát rozhodl na základě zkušební fotky, jestli takto ano, nebo ne. Teď je na place milion lidí, každý má potřebu něco říct, ztrácí se energie a všechno trvá dlouho. To už mě nebaví.
A co samotná móda?
Nic nového pod sluncem. Všechno se opakuje. Snad jen materiály jsou lepší. Jediný, kdo opravdu udělal revoluci, byl Pierre Cardin. V době letu na Měsíc přišel s kolekcí budoucnosti. Ale nikdo si ji samozřejmě nekoupil. Nicméně to bylo opravdu něco převratného, na co se nezapomíná.
Vy sám jste se určitě také proměnil…
Když mi bylo dvacet, tak jsem udělal vždy vše, co po mně chtěli. Byl jsem naučený na všechno říkat ano, byl jsem takový „yesman“. Myslel jsem si, že s tímto přístupem budu úspěšný člověk. A možná to tehdy tak i bylo, možná mi to pomohlo. Ale pořád jsem řešil, jestli se to povede, jestli budu mít peníze, jestli si budu moci koupit byt, jestli si najdu frajera. Dnes mi bude osmdesát a jediná má otázka je ta, jestli ráno vstanu a zvládnu ještě udělat nějakou fotku.
Jak vnímáte roli sociálních sítí a rychlosti v módní fotografii?
Je fajn, že se o tom mladí baví, a já se snažím držet krok. Mám v mobilu TikTok, ale stejně nosím starou Nokii. A i když mě AI fascinuje, hádám se s ní – fotku chci udělat sám, ne ji skládat z části v počítači. Nemohl bych fotit někoho na zeleném pozadí a pak k tomu přidat třeba fotku Islandu. Protože to už pak přece není moje. Pak by měl za tu fotku dostat Oscara grafik.
Co je pro vás klíčem k vytvoření opravdu silného módního snímku?
Dnes je to těžké, v podstatě je skoro všechno předem dáno. Fotografa najímají jen na to, aby to vyfotil, ale to kolem vytvoří sami. Kdysi ten tým neviděl, co fotograf dělá. Měl jsem svobodu v tom, že jsem si to mohl udělat sám. A i když mi třeba některé fotky nevzali, tak mi zůstaly a jsou hezké, mají v sobě něco. Tehdy se pracovalo mnohem lépe, s radostí. I teď pracuji s radostí, ale hlavně tam, kde si to dělám pro sebe.
Jakou radu byste dal mladým fotografům?
Ať jdou za svým. A chodí včas! To mě naučil New York. A že pokud se ptáte, jestli je fotka dobrá, tak dobrá není. I já konečně začínám cítit, že ty fotky dobré jsou, protože se neptám, ono totiž není koho, všichni už umřeli. Takže teď jsou asi fotky dobré.
Říká se, že New York je město, které nikdy nespí. Jaké to bylo fotografovat právě tam?
Myslím si, že v New Yorku vám najdou styl. Fotit totiž může opravdu skoro každý, ale tam chtějí, aby, když se na tu fotku podíváte, tak víte, že to fotil Vano. Když se podívám na fotku a nevím na základě specifického rukopisu, kdo to fotil, tak je to špatně. Ale když se podívám a vidím tam ten rukopis, tak je to radost. Bavíme se samozřejmě o módních fotkách na zakázku, když si jde člověk fotit jen tak o víkendu, tam je volnost, nejsou pravidla.
Naučil jsem se tam taky pracovat zodpovědně, tehdy když byla uzávěrka v pátek, tak to muselo být v pátek hotovo, protože v pondělí vyšel časopis. Žádná postprodukce, všechno muselo být perfektní hned.
|
Každý je fotogenický. Stačí jen najít světlo, nápad a správnou chvíli, tvrdí Robert Vano
Potkal jste mnoho slavných lidí. Měl na vás někdo zásadní vliv, nějaké rady?
Setkal jsem se s Andy Warholem, Gretou Garbo nebo Barbarou Streisand, ale bylo mi dvacet a nikdo tehdy netušil, co z koho bude. Největší rada ale přišla od mahárádži z Indie. Řekl mi, pokud chceš mít problémy, něco si kup. Já si nikdy nic nekoupil – a nemám problém. Nemám manželku, děti, vnoučata, ani Porsche, chatu, bazalku, labradora, prostě nic. Mám jen foťák. Ale je dobře, že nejsou všichni jako já. Protože kdyby takoví byli i moji rodiče, tak bych se vůbec nenarodil. Všechno a všichni vás v životě ovlivňují, ale já měl výhodu v tom, že jsem chtěl být vždy jen fotograf a šel jsem si za svým.
Jste nejen fotograf, ale na vašem kontě je i několik knih. Kolik?
Devět a zrovna teď začínáme pracovat na další. Bude zase psaná. Mám sice už dvě psané, životopisné, ale lidi chtějí další. Nicméně už jsem deset let nic nenapsal, tak to možná bude zajímavé. Než ji dáme dohromady, to bude trvat aspoň rok. Někdy totiž nemám náladu si povídat, není to se mnou jednoduché.
Vracíte se někdy do New Yorku?
Ne, byl jsem tam naposledy v srpnu 2001, než spadla dvojčata. Od té doby jsem tam nebyl a vlastně jsem od té doby nebyl skoro nikde, protože se bojím létat. A když už mě někde lidi chtějí a musím letět, tak musí letět se mnou, protože nechci umřít sám, když to letadlo spadne. Ale já se obecně nerad vracím na stará místa. Když jsme točili 13. komnatu, tak po mě chtěli, ať se vrátím do rodných Nových Zámků. Nebyl jsem tam padesát let, nějak jsem si to městečko pamatoval a najednou tam přijdete a všechno je jiné. To vracení vám vymaže vzpomínky, a ty já si chci nechat. Protože ty nejkrásnější fotky jsou vaše vzpomínky.
Když jsme u těch vzpomínek. Na co nejraději vzpomínáte ze svého dětství?
Sám od sebe nevzpomínám na nic, ale když jsme psali knihu, tak jsem se samozřejmě k dětství vracel. Asi nejvíce k tomu, jak jsme si jako děti uměli vytvořit hry z ničeho. Stačil k nám tomu klacík, šňůra nebo cokoliv a my jsme najednou byli kdokoliv. Dnešní děti to mají jinak, mají vše naservírované, nemusí vůbec používat fantazii.
Máte hezké vzpomínky na veletrh Styl a Kabo?
Miluju tu atmosféru. Všichni návrháři z Česka i Slovenska na jednom místě, přehlídky od rána do večera. Byla to taková velká módní párty. A nikdy mě nevyhodili – to si člověk zapamatuje!