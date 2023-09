Přijíždí nový princ. Není dokonalý, spíš rozpustilý týpek, líčí roli Robert Urban

První velkou televizní roli jste měl v seriálu První republika, kde jste hrál Freddyho Valentu. V rozhovorech z poslední doby už o něm ale moc nemluvíte. Znamená to, že je to pro vás uzavřená kapitola?

Seriálu První republika jsem za leccos vděčný. Byl to můj televizní start, který potom vždycky fungoval jako skvělá reference a otevřel mi dveře k řadě dalších zajímavých projektů. A jestli o něm v poslední době už moc nemluvím, není to proto, že bych nechtěl, ale proto, že je to zkrátka pryč. Seriál je ukončený, a přestože mě mrzí, že jsme nenatočili ještě čtvrtou řadu, člověk by neměl žít v minulosti. Měl by se soustředit na přítomnost. Proto jsem se po První republice snažil, abych dostal nějakou další zajímavou práci, aby ten seriál nebyl jedinou věcí, o které bychom se dnes mohli bavit. Jsem rád, že se taková práce našla.