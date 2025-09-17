Soukromí Roberta Redforda: dvě manželky a zástup zamilovaných kolegyň

S manželkou Lolou byl skoro 30 let
S první manželkou Lolou Van Wagenenovou se seznámil v roce 1957. Jejich vztah byl jako vystřižený ze stříbrného plátna Hollywoodu. Vzali se v roce 1958 v Las Vegas a zůstali spolu 27 let. Během manželství se jim narodily čtyři děti. První Scott záhy zemřel, další tři děti, Shauna, Jamie a Amy, zdědily po otci umělecké sklony.
Lola, dnes uznávaná historička a aktivistka, stála Redfordovi po boku v době, kdy se teprve snažil prosadit. I když se jejich manželství v roce 1985 rozpadlo, údajně kvůli rozdílnému životnímu stylu a Redfordově pracovnímu vytížení, zůstali přáteli.