Dřel hodiny v posilovně. Lidé mi nevěřili, říká Pattinson o Batmanovi

Jeho debut ve filmu Batman z roku 2022 rozvířil mimo jiné debatu o tom, zda je britský herec pro tuto roli dostatečně osvalené postavy. Předchozí iterace této postavy zpravidla vynikaly mohutným a urostlým tělem, a jednotliví herečtí představitelé záměrně podstupovali náročné fitness režimy, aby tento pomyslný standard splnili. Pattinsonovi naopak někteří recenzenti zpětně vytýkali, že je jeho figura příliš „chlapecká“.
Herec však rozhodně vyvrací, že by nutný trénink jakkoliv podceňoval. „Lidé mi tvrdili, že jsem snad vůbec neposiloval. Přitom jsem byl v posilovně denně, sakra,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro GQ. „Možná na to nevypadám doteď, ale posiloval jsem dvakrát denně, klidně i od tří ráno.“
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Nařčení z nedostatečné snahy si nicméně do jisté míry zapříčinil sám. V době oznámení filmu totiž prohlásil, že na trenéra, kterého mu filmaři najali, záměrně kašle.
„Neustálé posilování je kontraproduktivní. Je to jen umělý precedent. V sedmdesátých letech tohle nikdo neřešil, ani James Dean nebyl nijak namakaný,“ řekl tenkrát s odkazem na jednoho z nejslavnějších herců té doby, který tehdy obecně platil za „ideál“ mužského vzhledu.
Tak či onak, svým osobitým ztvárněním Batmana si Pattinson nakonec vysloužil přízeň mnoha fanoušků. Ti se pomalu mohou začít těšit na pokračování – natáčení dalšího dílu pod taktovkou amerického režiséra Matta Reevese by údajně mělo v Británii začít každou chvíli.
Pattinson dnes dodává, že co do fyzické dřiny už není film Batman zdaleka jeho nejnáročnějším projektem. O poznání intenzivnějším se ukázal například nový Odysseus od režiséra Christophera Nolana.
„Nikdy jsem neviděl lidi při natáčení tak vyčerpané, a to byli teprve ve třetině, když jsem se k nim přidal já,“ říká herec. „Štáb měl tou dobou odpracováno ve dvou různých zemích a lidé každý večer vypadali na pokraji zhroucení.“
Shodné dojmy ostatně potvrdil i jeho herecký kolega Tom Holland – ten se v nedávném rozhovoru nechal slyšet, že natáčení snímku Odyssea se stalo zatím vůbec nejnáročnějším, jaké zažil.