Herec Robert Pattinson (40) se v minulosti pustil do několika neobvyklých diet. Vyzkoušel mimo jiné ketogenní stravování, mnohem bizarnější experiment ale spočíval v tom, že dva týdny jedl výhradně vařené brambory s himálajskou růžovou solí. Právě při tomto režimu podle svých slov zaznamenal úbytek váhy. Zároveň otevřeně promluvil o tlaku na mužský vzhled a o tom, jak snadno se může kontrolování jídelníčku změnit v nezdravou posedlost.
Pattinson se o svých zkušenostech rozpovídal před třemi lety v rozhovoru pro britský časopis ES Magazine. Přiznal, že během let vyzkoušel snad všechny módní diety, jen ne jednu zdánlivě nejjednodušší věc a to dlouhodobou pravidelnost. „V podstatě jsem vyzkoušel každý dietní výstřelek, který si dokážete představit,“ uvedl herec.
Největší pozornost vzbudilo jeho vyprávění o dvoutýdenní bramborové dietě. Během ní nejedl prakticky nic jiného než vařené brambory s himálajskou růžovou solí. Experiment označoval za detoxikaci organismu. „Jednou jsem dva týdny jedl pouze brambory. Jen vařené brambory a himálajskou růžovou sůl. Prý je to očistná kúra… rozhodně mohu osobně potvrdit, že při tom zhubnete,“ popsal svou zkušenost.
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Další pokus se týkal ketogenní diety, která je založená na výrazném omezení sacharidů a vyšším příjmu tuků. Pattinson si od ní původně sliboval, že si bude moci dopřávat sýry a nejrůznější uzeniny. Představoval si, že jídelníček budou tvořit především obložená prkénka s delikatesami. Brzy ale narazil na jednu nepříjemnost. Neuvědomil si totiž, že pivo se do tohoto způsobu stravování příliš nehodí. „Neuvědomil jsem si, že to nemůžete zapít pivkem, protože tím celý smysl diety úplně zmaříte,“ zavtipkoval.
Herec se v rozhovoru nezaměřil pouze na vlastní pokusy s hubnutím. Otevřel také téma společenského tlaku na mužský vzhled, který podle něj v posledních letech stále sílí. Přestože sám tvrdil, že nikdy výrazně nebojoval s vlastním obrazem těla, všímá si, jak snadno mohou lidé propadnout neustálému sledování své hmotnosti a kalorického příjmu.
„Je velmi snadné do toho spadnout. I když si jen hlídáte příjem kalorií, může to být mimořádně návykové. Člověk si přitom vůbec neuvědomí, jak zákeřné to může být, dokud není pozdě,“ upozornil Pattinson.
O jeho fyzické přípravě se mluvilo také v souvislosti s rolí Batmana ve filmu Batman. Herec tehdy vyvolal pozornost svými výroky, že kvůli komiksovému hrdinovi příliš necvičí. Později ale přiznal, že za podobné komentáře dostal vynadáno dokonce i od svého trenéra, který nechápal, proč něco takového veřejně říká.
Pattinsonovy vzpomínky na extrémní dietní experimenty kromě pobavení připomínají i méně veselou stránku hollywoodského prostředí. Po hercích se často požaduje, aby kvůli jednotlivým rolím měnili svou postavu a odpovídali představám o dokonalém vzhledu. Samotný Pattinson přitom upozornil, že posedlost kontrolou každého sousta může být mnohem problematičtější, než se na první pohled zdá.
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