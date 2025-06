„Slyšel jsem, že zkušenosti muže a poznání a moudrost se promítá do spermatu. Že je čím dál kvalitnější a pak i ten plod je kvalitnější. V podstatě se narodí už jako vzdělaný jedinec,“ říká Nebřenský.

„To si vůbec nedělám legraci. Tato teze vychází z toho, že můj tatínek mě počal ve svých 44 letech, to na tu dobu bylo fakt pozdě. A proto jsem věděl, že jsem tak inteligentní, protože jsem měl zkušeného otce a já čerpám už z jeho zkušeností a z jeho poznání světa,“ tvrdí herec, přestože na svého otce nemá nejlepší vzpomínky.

Jeho rodiče se rozešli a otec emigroval, když Robertovi byly čtyři roky. Do té doby viděl otce jen jednou, takže si na něj nepamatuje. Zato si prý pamatuje, jak sám přicházel na svět.

„Pamatuju si svoje početí. Viděl jsem, jací rodiče o mě usilují v tom parku nebo kde to bylo, protože neměli kde bydlet. Maminka bydlela s prudérními rodiči a tatínek bydlel na ubytovně. Takže jedině v přírodě. Viděl jsem je, jak mě chtějí dolů na svět, a vůbec se mi nelíbili. Ale nikdo lepší nebyl, kdo by o mě stál, tak jsem teda souhlasil, že se narodím jim,“ popisuje Nebřenský, který se netají tím, že věří na minulé životy.

„Věděl jsem, že jdu do problému. Nicméně jsem si věřil a věděl jsem, že moje kvality jsou vysoké. Že tu zatáčku tady na té planetě nějak vyberu. No byl to problém. Kdybych se mohl dnes vrátit do té situace, ještě bych si počkal,“ přiznává hudebník, který od počátku stojí v čele skupiny Vltava.

K muzice ho mimo jiné vedla i touha zalíbit se ženám. Dokonce na kytaru prý začal hrát kvůli sexu. Výsledek se ale trochu lišil od jiných populárních kapel. „Nedostávalo se nám dívek, po kterých jsme toužili. Fanynky Vltavy byly taková zvláštní klientela. Nějaká batika, brýle, vyšší intelekt, delší rozhovor, ne všechno hned. Do rána si povídat a pak se rozloučit hezkým polibkem na tvář,“ vypráví Nebřenský, kterému se ale přesto podařilo šťastně oženit. „Mám doma manželku, která mi hodně rozumí, hodně mi naslouchá a hodně mě obdivuje,“ pochlubil se.