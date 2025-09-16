Robert Munsch, který vydal pětaosmdesát knih, požádal kanadskou vládu o lékařskou asistenci při umírání a jeho žádost byla schválena.
V rozhovoru pro deník Toronto Sun autor zavtipkoval, že jeho žádost zněla přibližně takto: „Doktore, zabijte mě! Kolik mám času? Ještě patnáct sekund?!“
Osmdesátiletý spisovatel uvedl, že rozhodnutí považuje za správné a jediné možné poté, co sledoval postupné odcházení jednoho ze svých bratrů, který trpěl amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).
„Udržovali ho při životě za každou cenu, i když už z něj zbyla jen fyzická schránka. Říkal jsem si sakra, už ho nechte zemřít. Proto, až začnu sám mít opravdové problémy s mluvením a komunikací, poznám to a dobrovolně to raději ukončím sáme,“ uvedl v minulosti Munsch v jednom z rozhovorů.
|
Herečka Paveleková podstoupila v 41 letech asistovanou sebevraždu
Podle kanadského zákona musí dát pacient souhlas přímo ve chvíli, kdy má být asistovaná sebevražda provedena – Munsch tedy musí vybrat okamžik, kdy o to ještě může vědomě požádat. Pokud tuto příležitost zmešká a demence pokročí tak daleko, že nebude schopen žádost vyslovit, má smůlu.
Robert Munsch se narodil v katolické rodině v Pittsburghu v Pensylvánii. Do Kanady se přestěhoval v roce 1975. Brzy poté vydal svou první knihu s názvem Bahenní louže (Swamp Water).
Následovaly další knihy, včetně Princezny v papírovém sáčku, které se prodalo více než 7,5 milionu výtisků. V Česku je známá především Munschova kniha s názvem Nepřestanu tě milovat, která pojednává o dospívání chlapce a o trvalé a trpělivé rodičovské lásce.