Měl jsem být právník, to smrdí penězi, říká herec Robert Mikluš

„To jsou takové ty klasické modely rodičů, co třeba nemohli studovat kvůli komunistům, takže pak lpějí na vzdělání svých dětí. A právník, to bylo takové to povolání, co smrdí penězi. Tak to chtěli,“ prozradil herec s tím, že dnes už je jeho maminka ráda, že se stal hercem. Dostal se totiž až do Národního divadla, kde ho mimo jiné letos na jaře čeká premiéra Mefista od Klause Manna.

Kromě toho se nyní začne věnovat i pedagogické činnosti. „Budu teď s Ivanou Uhlířovou otevírat ročník na DAMU,“ prozrazuje a zamýšlí se nad tím, že divadlo je z hlediska předávání zkušeností svým způsobem neuchopitelné. „Snažíme se k tomu přistupovat exaktně,“ dodává. „Myslím, že je dobré, že má vůbec člověk možnost to studovat,“ odpovídá na otázku, jestli je pro herce nutné mít univerzitní vzdělání.

Pro studenty herectví má základní radu, aby se nesnažili vyhrávat. „Protože o tom to není. Je důležité i dělat chyby,“ říká Mikluš, který hraje třeba v seriálu Zlatá labuť a obdivuje noblesu doby první republiky.

„Jsem taková reinkarnace Oldřicha Nového. Nebo ještě lépe Rudolfa Hrušínského nejstaršího zamlada, to jsou moje vzory. Mám dokonce doma fotku pana Hrušínského, když byl ještě opravdu hodně mladý a nosil takovou tu patku,“ řekl Mikluš v rozhovoru pro Týdeník Televize.

V netradičně pojaté hře Čurda, hrdina jedné prohry se přesouvá od první republiky do válečného období. Ve hře o nechvalně známé postavě druhého odboje, parašutistovi Čurdovi, který gestapu prozradil informace vedoucí až k masakru v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje, hraje Mikluš čističe bot Juráčka.

Robert Mikluš v inscenaci Čurda, hrdina jedné prohry

První část představení se odehrává na jevišti divadla Rokoko, druhá je formou audiowalku na Václavském náměstí a cestou do Petschkova paláce, tehdejšího sídla gestapa. „Děláme to divákům pestré. Oni ještě mají sluchátka a poslouchají nějaké dobové zvuky. Já si vezmu židličku a pak mám ještě takovou dobovou krabičku s proprietami na čištění. Měl jsem na to dokonce workshop, jak se to má správně dělat. Jenže když jsme to pak začali v té inscenaci dělat, tak jsme zjistili, že je to čištění dost hlasité. Takže nebylo slyšet kolegy. Musel jsem to tedy zredukovat,“ popsal herec.