Tvrdé ostravské dětství. Kdo ví, jak bych bez něj dopadl, říká herec Mikluš

Jak to máte s rolemi milovníků a princů?

Prince jsem nehrál nikdy, milovníka dvakrát, a to v Divadle Husa na provázku. Krásné role, prvně to bylo v Blbé Veruně od Arnošta Goldflama, podruhé v Láskách jedné plavovlásky – tam jsem hrál Mildu, kterého známe s tváří Vladimíra Pucholta. A takové role my, citliví kluci z drsné Ostravy, kteří jsme se věnovali poezii, zvládáme perfektně.

Ovšem film a televize...

Bohužel, tam na prince nedošlo, protože představy o spotřebních princích se s mým obličejovým profilem jaksi nepotkávají.