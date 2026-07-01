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Vedlejší účinek humoru je občas trapnost. Někdy si ale nemůžu pomoct, říká Robert Mikluš

Milan Eisenhammer
  20:00

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Herec Robert Mikluš | foto: Radek Vebr, MAFRA

Hned po rozhovoru spěchal vyzvednout z tancování svou sedmiletou dcerku Violu. Když mluvil o ní, oči mu dojatě zjihly, ale jinak v nich měl po většinu našeho hodinového rozhovoru rošťáckou jiskru. Herec Robert Mikluš miluje ironii a sarkasmus. A taky mystifikaci. Občas nemáte úplně jistotu, zda jsou jeho historky zcela věrné realitě, každopádně to však nesnižuje jejich vtipnost a zábavnost.

Patří v Česku k nedostatkovému zboží – v každé roli je jiný. A tak umí být věrohodný jako věčný popleta strážmistr Topinka, snobský kuchař z internetového pořadu Luxus na talíři, otec sériového vraha Straky ze seriálu Metoda Markovič anebo škrtící žárlivec Othello, v něhož se proměňuje v rámci Letních shakespearovských slavností. „Každou roli vnímám jako sondu do lidské psychiky. A negativní postavy mě obzvlášť baví,“ vyznává se.

Lidi v Ostravě nemají čas řešit nějaké módní značky, tam se řeší skutečné problémy.

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Vedlejší účinek humoru je občas trapnost. Někdy si ale nemůžu pomoct, říká Robert Mikluš

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Herec Robert Mikluš

Hned po rozhovoru spěchal vyzvednout z tancování svou sedmiletou dcerku Violu. Když mluvil o ní, oči mu dojatě zjihly, ale jinak v nich měl po většinu našeho hodinového rozhovoru rošťáckou jiskru....

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