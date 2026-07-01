Patří v Česku k nedostatkovému zboží – v každé roli je jiný. A tak umí být věrohodný jako věčný popleta strážmistr Topinka, snobský kuchař z internetového pořadu Luxus na talíři, otec sériového vraha Straky ze seriálu Metoda Markovič anebo škrtící žárlivec Othello, v něhož se proměňuje v rámci Letních shakespearovských slavností. „Každou roli vnímám jako sondu do lidské psychiky. A negativní postavy mě obzvlášť baví,“ vyznává se.
Lidi v Ostravě nemají čas řešit nějaké módní značky, tam se řeší skutečné problémy.