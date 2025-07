14:00

První premiéru odehrál Robert Jašków ve Švandově divadle před třiadvaceti lety a otázka, kolik jich bylo celkem, ho upřímně rozesmála. Přiznal se: „Nemám ani zdání! Na rozdíl od mého oblíbence Jana Skopečka, ten si dělal podrobné statistiky a pamatoval si snad i to, kolik a jakých rolí odehrál a kolik replik odříkal. Kdybych to ale vzal průměrem, tři čtyři inscenace do sezony, někdy ale i pět, tak dejme tomu sto inscenací,“ říká.