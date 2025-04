Z drogového dna na vrchol. Potížistu Roberta Downeyho Jr. změnila manželka

V klecích sedí lidé představující různá zvířata a čekají, až budou zplynováni. Sny, myšlenky a vzpomínky jednotlivých nešťastníků se začínají prolínat… Na americký alegorický film Pound (1970) by si dnes už nejspíš nikdo nevzpomněl, nebýt několika okolností. O režii se postaral Robert Downey Sr., který do role nemocného štěňátka obsadil svého tehdy pětiletého syna. Bylo to poprvé, co se Robert Downey Jr. objevil před kamerou. Otec měl přitom na jeho život zásadní vliv i v řadě jiných oblastí.

„O herectví vím velmi málo. Jsem prostě neuvěřitelně nadaný podvodník.“ Robert Downey Jr.