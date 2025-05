Airyn De Niro pro magazín Them (2025) | foto: Instagram @them

Airyn poodhalila část svého osobního života, když v rozhovoru pro magazín Them mluvila o své trans identitě. „Myslím, že se trochu bojím, že má rodina mě bude stále vnímat jako člověka, kterým jsem byla před hormonální terapií,“ svěřila se.

Její otec jí však veřejně dokázal, že se mýlí. Jen den po zveřejnění rozhovoru vydal dvojnásobný držitel Oscara prohlášení. „Miluji a podporuji svou dceru Airyn,“ uvedl. „Nechápu, proč to lidé tolik řeší a proč je kolem toho takový poprask. Miluji všechny své děti,“ uvedl Robert De Niro.

Jeho nyní už dcera Airyn v aktuálním rozhovoru prozradila, že když začne s někým chodit, snaží se dlouho neprozradit své slavné příjmení. Dcera De Nira a jeho bývalé partnerky Toukie Smithové popsala, že příjmení tají, dokud se vztah nedostane do určitého bodu.

„Řekla jsem si, že nikdy nikomu neřeknu, kdo jsou moji rodiče, dokud mi ten člověk neřekne ‚miluju tě‘,“ svěřila se v rozhovoru pro LGBTQ magazín Pink News. „Je to takové moje pravidlo, které jsem dodržela i u mého bývalého přítele. „Cítím se tak bezpečněji v tom smyslu, že mohu věřit, že se mnou ten člověk není jen proto, že jsem dcera ze slavné rodiny,“ vysvětluje.

Devětadvacetiletá Airyn ale přiznala, že dnes už je v dodržování tohoto pravidla o něco mírnější. „Jak jsem se postupně přibližovala identitě, kterou mám dnes, byla jsem sama se sebou mnohem spokojenější a teď jsem i mnohem sebevědomější než dříve. Už věřím, že mě někdo může mít rád jen proto, kým opravdu jsem,“ říká.

Poté, co se loni rozešla se svým dlouholetým přítelem, se Airyn znovu vrhla do světa seznamování a to prostřednictvím seznamovacích aplikací s nadějí, že najde lásku na celý život. „Chtěla bych to s někým brát velmi pomalu, nějakou dobu jen tak randit a poznávat se a doufejme, že se jednou i vdám. Jednou bych moc ráda měla rodinu, ale není to jednoduché,“ dodává.

Dvojčata Aaron (nyní Ayrin) a Julian Henry se narodila 20. října 1995 nyní jednaosmdesátiletému Robertu De Nirovi a herečce Toukie Smithové. Na svět přišly děti prostřednictvím in vitro fertilizace (IVF) a náhradní matky.

Zatímco Aaron se veřejnému životu spíše vyhýbal, Julian se vydal po vzoru otce na hereckou dráhu. První větší příležitost získal v roce 2016, kdy se objevil po boku Jamese Franca a Seleny Gomezové ve filmu Převrat. V roce 2022 zaujal diváky rolí mladého Baracka Obamy v dramatickém seriálu První dáma stanice Showtime. Vedle herectví se věnuje také psaní – v roce 2018 publikoval analytický článek ve Washington Post, kde se zabýval výzkumem trendů na sociálních sítích.

Robert De Niro je otcem celkem sedmi dětí z různých vztahů. Nejmladší dceru Giu mu porodila partnerka Tiffany Chenová v roce 2023, kdy bylo herci téměř osmdesát let. Kromě dvojčat Aarona a Juliana má De Niro ještě dceru Drenu a syna Raphaela s první manželkou Diahnne Abbottovou, syna Elliota a dceru Helen Grace s bývalou manželkou Grace Hightowerovou.