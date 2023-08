Přítelkyni herce Roberta De Nira po porodu ochrnul obličej

„Když mě pustili domů, začala jsem mít pocit, jako by byl můj jazyk nějaký divný. Trochu mě brněl, začal být trochu necitlivý. Potom jsem si uvědomila, že mám prostě divný pocit v celém obličeji. Nevěděla jsem, co to je, prostě mi bylo divně,“ řekla Chenová.

Dodala, že se její obličej začal postupně měnit a následně měla problém jíst a pít. „Týden po porodu to na mě všechno dolehlo a já zavolala svému lékaři. Snažila jsem se jíst. Chtěla jsem si dát do pusy vidličku s jídlem a všechno ze mě vyletělo. Nemohla jsem sníst nic,“ prozradila.

Lékař ji poslal ihned do nemocnice, kde jí diagnostikovali Bellovu obrnu, tedy stav, který způsobuje náhlou slabost svalů na jedné straně obličeje. Ve většině případů je tento stav dočasný, přesná příčina není lékařům doposud známa.

Americký herec De Niro se stal otcem posedmé v téměř 80 letech. Mezi jeho nejmladším a nejstarším dítětem je věkový rozdíl 51 let. S matkou svého posledního dítěte je dělí více než třicetiletý rozdíl.