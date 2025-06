Své děti musíte podporovat za všech okolností, radí sedminásobný otec De Niro

Robert De Niro prozradil, jaké je podle něj nejdůležitější pravidlo rodičovství. „Hlavní je podporovat své děti – a to za všech okolností,“ prohlásil v rozhovoru pro pořad Entertainment Tonight.

Z De Nirova syna Aarona Kendricka je transgender žena Airyn. (New York, 18. března 2025)

„Pokud si neubližují, nedělají nic destruktivního nebo něco podobného, musíte je podporovat, tečka. I když s nimi a jejich rozhodnutími nesouhlasíte, nebo si myslíte, že... Musíte je zkrátka podporovat. A oni musí vědět, že je stoprocentně podporujete a jste tu pro ně, ať se děje cokoliv,“ řekl rodák z New Yorku.

Hollywoodská legenda se rozpovídala i o svém nejmladším potomkovi, dceři Gie Virginii Chenové Niro, kterou s partnerkou přivítali na světě v dubnu 2023. „Jak to jen popsat? Je to prostě čistá radost. Teď jsou jí dva roky. Je to nádherné. Co víc říct?“ dodal.

V jiném letošním rozhovoru De Niro přiznal, že dceři nevyměňuje pleny. „Ne, ne, ale dřív jsem to dělal,“ svěřil se v lednu pro Sunday Times. „Trávím s ní dopoledne a dávám jí její lahvičku,“ řekl.

Kromě dvouleté Giy má herec ještě dceru Drenu (57), syna Raphaela (48), dvojčata Juliana a Aarona (29), ze kterého je nyní transgender žena – dcera Airyn, Elliota (27) a Helen (14).

První dva potomky má z manželství s herečkou Diahnne Abbottovou. Dvojčata má s bývalou přítelkyní, modelkou Toukie Smithovou. S exmanželkou, filantropkou Grace Hightowerovou má syna Elliota a dceru Helen.

„Stát se posedmé otcem je skvělý pocit,“ řekl herec v pořadu Today v roce 2023 po narození nejmladší dcery. „Už tak trochu tuším, jak být co nejlepším rodičem. Za ty roky se nevyhnete tomu, abyste se postupně nenaučili, jak se vypořádat s určitými situacemi a zvládnout je. Stále se to opakuje,“ prohlásil De Niro.

Robert De Niro přebírá Čestnou Zlatou palmu od Leonarda DiCapria během zahajovacího ceremoniálu na 78. filmovém festivalu v Cannes ve francouzském Cannes (13. května 2025).

Na otázku, zda byl sedmý potomek plánovaný, odpověděl, že ano. „Jak je možné, že takovou věc nenaplánujete?“ žertoval.

„Mít děti a být rodičem se nikdy nestane jednodušším a to ani když jich máte mnoho. Je to tak, jak to je. Je to v pořádku. Chci říct, že já nedělám tu nejtěžší práci. Jsem u toho, podporuji svou přítelkyni. Ale všechno ohledně dcery dělá hlavně ona. A máme také výpomoc, což je hodně důležité,“ vysvětlil.

Někdejší syn herce Roberta De Nira v dubnu oznámil, že je z něj transgender žena a už se nejmenuje Aaron, ale Airyn. Hollywoodský herec svého potomka na životní cestě plné změn veřejně podpořil. Jen den po zveřejnění rozhovoru vydal dvojnásobný držitel Oscara prohlášení. „Miluji a podporuji svou dceru Airyn,“ uvedl. „Nechápu, proč to lidé tolik řeší a proč je kolem toho takový poprask. Miluji všechny své děti,“ uvedl.