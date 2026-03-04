„On sám nikdy neodejde, musíme ho přimět odejít,“ řekl herec v pořadu MS NOW. „Teď si dělá legraci z toho, že zestátní volby. Nedělá si legraci. Už jsme toho viděli dost,“ varuje De Niro. Na jiné z akcí v National Press Clubu také řekl, že Američané v současnosti žijí v zemi nepoctivých, chamtivých a krutých autoritářů, píše zpravodajský web EuroNews.
Herec se podle svých slov cítí zrazen svou zemí. „Nemusí být dokonalá, ale musí se vrátit k hodnotám, které nám dávaly sílu a lidskost,“ řekl De Niro.
Šovinistu a rasistu Trumpa bych nehrál za nic na světě, tvrdí De Niro
Reakce amerického prezidenta na sebe nenechala dlouho čekat. De Nira označil za posedlého a psychicky nemocného člověka s nízkým IQ, který podle něj nemá tušení co dělá nebo říká. Jeho jednání pak označil doslova za „trestné“.
Podle Trumpa by si měl De Niro sednout na loď společně s demokratickými poslankyněmi Ilhan Omarovou a Rashidou Tlaibovou, které Trumpa při jeho projevu ve Sněmovně reprezentantů vypískaly. Napsal to na své platformě Truth Social.
KOMENTÁŘ: Zlý Trump, zlý Izrael a hodné stádo hollywoodských celebrit
Minulý rok odebráním občanství hrozil i komičce Rosie O'Donnellové, která se nakonec rozhodla pro přestěhování do Irska. Trump o De Nirovi prohlásil, že je „ještě víc šílený než O'Donnelová, která je teď v Irsku a snaží se přijít na to, jak se vrátit do našich krásných Spojených států.“ Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu přitom k odebrání občanství z takových důvodů nemá prezident žádné pravomoci.
Robert de Niro však není jediný, komu se jednání Trumpa nezamlouvá. Z šetření agentur Reuters a Ipsos vyplývá, že šest z deseti Američanů má pocit, že se stává Trump s přibývajícím věkem čím dál více nevyzpytatelným. I podle dalších průzkumů ABC a The Washington Post je patrné, že pouze 39 procent Američanů schvaluje způsob, jakým Trump vykonává svůj úřad.
VIDEO: De Niro se naváží do Trumpa, chtěl by ho uhodit do obličeje
Průzkum také ukázal, že většina Američanů se domnívá, že politické vedení USA je příliš staré. 79 procent respondentů souhlasilo s tvrzením, že „zvolení představitelé ve Washingtonu, D.C., jsou příliš staří na to, aby reprezentovali většinu Američanů“.
Mluvčí Bílého domu Davis Ingle označil výsledky průzkumu za příklady „falešných a zoufalých narativů“.
De Niro se do Trumpovy politiky opíral už před lety:
9. února 2016