Trump svůj úřad nikdy neopustí, míní De Niro. Deportuju ho, reagoval prezident

Tereza Jiránková
  12:23
Mezi Donaldem Trumpem a oblíbeným hercem Robertem de Nirem se rozhořel další spor. Držitel Oskara a dlouholetý kritik politiky současného amerického prezidenta uvedl, že podle jeho názoru Trump svůj úřad nikdy neopustí, a že je na Američanech, aby se ho „zbavili“. Ten si to nenechal líbit a herci pohrozil deportací.
Robert De Niro a Donald Trump

Robert De Niro a Donald Trump | foto: Koláž iDNES.cz

De Niro nesnáší Trumpa
Robert De Niro (Cannes, 21. května 2023)
Na krku prezidenta Donalda Trumpa je viditelné zčervenání, když pronáší projev...
Robert De Niro na Tony Awards (New York, 10. června 2018)
18 fotografií

„On sám nikdy neodejde, musíme ho přimět odejít,“ řekl herec v pořadu MS NOW. „Teď si dělá legraci z toho, že zestátní volby. Nedělá si legraci. Už jsme toho viděli dost,“ varuje De Niro. Na jiné z akcí v National Press Clubu také řekl, že Američané v současnosti žijí v zemi nepoctivých, chamtivých a krutých autoritářů, píše zpravodajský web EuroNews.

Herec se podle svých slov cítí zrazen svou zemí. „Nemusí být dokonalá, ale musí se vrátit k hodnotám, které nám dávaly sílu a lidskost,“ řekl De Niro.

Šovinistu a rasistu Trumpa bych nehrál za nic na světě, tvrdí De Niro

Reakce amerického prezidenta na sebe nenechala dlouho čekat. De Nira označil za posedlého a psychicky nemocného člověka s nízkým IQ, který podle něj nemá tušení co dělá nebo říká. Jeho jednání pak označil doslova za „trestné“.

Podle Trumpa by si měl De Niro sednout na loď společně s demokratickými poslankyněmi Ilhan Omarovou a Rashidou Tlaibovou, které Trumpa při jeho projevu ve Sněmovně reprezentantů vypískaly. Napsal to na své platformě Truth Social.

KOMENTÁŘ: Zlý Trump, zlý Izrael a hodné stádo hollywoodských celebrit

Minulý rok odebráním občanství hrozil i komičce Rosie O'Donnellové, která se nakonec rozhodla pro přestěhování do Irska. Trump o De Nirovi prohlásil, že je „ještě víc šílený než O'Donnelová, která je teď v Irsku a snaží se přijít na to, jak se vrátit do našich krásných Spojených států.“ Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu přitom k odebrání občanství z takových důvodů nemá prezident žádné pravomoci.

Robert de Niro však není jediný, komu se jednání Trumpa nezamlouvá. Z šetření agentur Reuters a Ipsos vyplývá, že šest z deseti Američanů má pocit, že se stává Trump s přibývajícím věkem čím dál více nevyzpytatelným. I podle dalších průzkumů ABC a The Washington Post je patrné, že pouze 39 procent Američanů schvaluje způsob, jakým Trump vykonává svůj úřad.

VIDEO: De Niro se naváží do Trumpa, chtěl by ho uhodit do obličeje

Průzkum také ukázal, že většina Američanů se domnívá, že politické vedení USA je příliš staré. 79 procent respondentů souhlasilo s tvrzením, že „zvolení představitelé ve Washingtonu, D.C., jsou příliš staří na to, aby reprezentovali většinu Američanů“.

Mluvčí Bílého domu Davis Ingle označil výsledky průzkumu za příklady „falešných a zoufalých narativů“.

De Niro se do Trumpovy politiky opíral už před lety:

9. února 2016
Trump svůj úřad nikdy neopustí, míní De Niro. Deportuju ho, reagoval prezident

