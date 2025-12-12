Pyšný otec Robbie Williams ukázal na premiéře třináctiletou dceru herečku

Britský popový zpěvák Robbie Williams (51) a jeho o pět let mladší manželka Ayda Fieldová zazářili na premiéře v Londýně po boku nejstarší dcery Teddy (13). Ta má za sebou svou první roli, a to v nové vánoční komedii s názvem Tinsel Town. Manželé, kteří až doteď přísně chránili soukromí svých dětí, tentokrát hrdě pózovali fotografům po jejím boku.
Robbie Williams s dcerami Coco a Teddy a manželkou Aydou (Londýn, 27. listopadu...

Robbie Williams s dcerami Coco a Teddy a manželkou Aydou (Londýn, 27. listopadu 2025) | foto: ČTK

Teddy Williamsová (Londýn, 27. listopadu 2025)
Rebel Wilsonová a Teddy Williamsová při natáčení filmu Tinsel Town (2024)
Robbie Williams a Ayda Fieldová na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)
Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)
Robbie Williams a herečka Ayda Fieldová doprovodili dceru na premiéru nového vánočního filmu, ve kterém si třináctiletá Teddy zahrála dceru hlavní postavy Jill (Rebel Wilsonová).

Rebel Wilsonová a Teddy Williamsová při natáčení filmu Tinsel Town (2024)

Prvorozená dcera slavného páru si na příležitost oblékla zelené minišaty, černou kožešinovou bundu a ochotně pózovala vedle slavných rodičů. Autor hitu Angels zvolil černý oblek s ladicím svetrem a Fieldová dorazila v bílém saténovém blazeru a kalhotách. Manželé, kteří se vzali v roce 2010, mají společně ještě další tři děti: syna Charlieho (10), dceru Coco (7) a syna Beaua (5).

Teddy si našla chvíli i na společné focení se svými hereckými kolegy. Hlavní roli Bradleyho Macka ve filmu hraje Kiefer Sutherland. Ve snímku se dále objevují Lucien Laviscount, Danny Dyer, Alice Eve, Derek Jacobi a další.

Začátkem letošního roku fotografové zachytili Teddy Williamsovou na natáčení. Dcera zpěváka je podle některých pro slávu jako stvořená. „Robbie a Ayda se však snažili udržet ji co nejdéle mimo pozornost médií. Zakrývali její obličej na sociálních sítích a podobně. Takže za tím vším stojí především Teddy, která chtěla být na jevišti už od doby, kdy začala mluvit,“ řekl zdroj deníku The Sun.

„Je to jen malá role, ale samozřejmě je to velmi vzrušující a všichni jsou na ni opravdu pyšní. Je to úžasná dívka – jak na obrazovce, tak mimo ni,“ dodal.

Dát dětem telefony je jako zneužívání, říká zpěvák Robbie Williams

Šestačtyřicetiletá partnerka Robbieho Williamse má s natáčením také zkušenosti. Hrála v seriálech Days of Our Lives, Fresh Meat, 2 Broke Girls a Back to You. V roce 2018 se také jako porotkyně zúčastnila soutěže The X Factor.

Zpěvák Robbie Williams se proslavil v 90. letech jako člen skupiny Take That. Později zahájil úspěšnou sólovou kariéru a jeho životní příběh byl v roce 2024 zpracován ve filmu Better Man.

Williams i Fieldová vždy dbali na to, aby jejich děti nebyly na očích veřejnosti a médií. „Nikdy neukazujeme jejich tváře, je to pro nás opravdu důležité,“ řekla herečka v minulosti s tím, že kdyby to bylo na dětech, chtěly by sdílet úplně všechno a stát se hvězdami sociálních sítí.

Zpěvák v minulosti přiznal, že skloubit rodičovství s hudební kariérou může být náročné. „Snažíte se ze všech sil, ale jsou tu čtyři malé hlasy čtyř malých duší, které mají svá přání a potřeby. A ty hlásky jsou velmi hlasité. Také máte manželku, se kterou musíte různě vyjednávat, a ona musí vyjednávat s vámi o tom, jaké jsou vaše osobní potřeby a přání – a všechno se to musí nějak skloubit, aby byla spokojená celá rodina,“ řekl Williams v letošním rozhovoru pro magazín People.

12. prosince 2025  10:19

