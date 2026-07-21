Robbie Williams na nedělním finále fotbalového šampionátu zazpíval na závěrečném ceremoniálu společně s Nicole Scherzingerovou a Laurou Pausini oficiální hymnu FIFA Desire. A když potom dával rozhovor v přímém přenosu, zničehonic se na jeho růžovém mikrofonu objevil maličký bílý předmět.
|
OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?
Zpěvák ho vzal do prstů a když si pak sáhl do vlasů, nechtěně si malý bílý čtvereček přilepil na čelo. A kamera to přiblížila v detailu.
V okamžiku, kdy 52letý Robbie Williams viděl svou bílou věc na růžovém mikrofonu, řekl jen „proboha“ a pokračoval v hovoru o fotbale.
Tajemný původ malého bílého čtverečku daly rozvířit bohatým spekulacím na sociálních sítích. Mnozí diváci měli jasno v tom, že šlo o kokain a že zpěvákovi vypadl z nosu. Na zpomalených záběrech je však jasně vidět, že onu věc nechtěně vyplivnul.
V pondělí Robbie Williams nahrát na svůj instagramový účet video a fámám o drogách se vysmál. „Chtěl bych se omluvit za předmět, který mi včera spadl na mikrofon. Bylo to velmi neprofesionální a lidé o mě měli obavy. Ale je to v pořádku, protože jsem jich měl ještě několik,“ prohlásil s kamennou tváří. A pak vyplázl jazyk, na němž ukázal dvě kulaté mentolové pastilky, a rozesmál se. Dodal, že se právě probudil a cítí se tak svěže.
|
Robbie Williams zpíval jenom pro ni. Voní jako superstar, říká fanynka z Jablonce
Přestože zpěvák už dvě desítky let drogy nebere, s jeho pověstí jsou spjaty navždycky. Když se v 90. letech proslavil se skupinou Take That, do které přišel v 16 letech, kouřil 60 cigaret denně a užíval kokain častěji než vitamíny. Drogám údajně propadl poté, co se se skupinou v roce 1995 rozešel a dal se na sólovou dráhu.
Je však také znám svým břitkým smyslem pro humor. „Vlasy řídnou, testosteron opustil budovu, serotonin tu opravdu není a dopamin se rozloučil už dávno. Vyčerpal jsem všechny dobré přírodní látky,“ svěřil se před dvěma roky. V dokumentu, který o něm k jeho padesátinám natočil Netflix, říká ke své bujaré minulosti jedno: „Dcera říká, že táta je líný. Pravdou je, že jsem prostě sakra vyřízený,“ tvrdí muzikant, který prodal více alb než jakýkoli jiný Brit.
|
RECENZE: Frájovi to zase vyšlo. Robbie Williams vytáhl britpop a pokořil Beatles
Období plná alkoholu a drog, kterými si zvyšoval sebevědomí a kvůli kterým opakovaně skončil v léčebně, jsou dávno pryč. Od roku 2010 je ženatý s americkou herečkou Aydou Fieldovou a spolu vychovávají čtyři děti – dcery Theodoru (*2012) a Colette (*2018) a syny Charltona (*2014) a Beaua (*2020).