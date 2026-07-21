Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Robbie Williams vysvětluje, co malého bílého z něj vypadlo v přímém televizním přenosu

Petra Škraňková
  12:21
Robbie Williams se rozhodl ukončit spekulace o tom, co mu během televizního rozhovoru na finále fotbalového šampionátu spadlo na mikrofon. Bylo to malé a bílé a ze záběrů německé stanice Magenta TV nebylo na první pohled jasné, co by to mohlo být. Na sociálních sítích se začaly šířit teorie o tom, že slavný britský zpěvák opět spadl do závislosti na kokainu.

Robbie Williams na nedělním finále fotbalového šampionátu zazpíval na závěrečném ceremoniálu společně s Nicole Scherzingerovou a Laurou Pausini oficiální hymnu FIFA Desire. A když potom dával rozhovor v přímém přenosu, zničehonic se na jeho růžovém mikrofonu objevil maličký bílý předmět.

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Zpěvák ho vzal do prstů a když si pak sáhl do vlasů, nechtěně si malý bílý čtvereček přilepil na čelo. A kamera to přiblížila v detailu.

V okamžiku, kdy 52letý Robbie Williams viděl svou bílou věc na růžovém mikrofonu, řekl jen „proboha“ a pokračoval v hovoru o fotbale.

Tajemný původ malého bílého čtverečku daly rozvířit bohatým spekulacím na sociálních sítích. Mnozí diváci měli jasno v tom, že šlo o kokain a že zpěvákovi vypadl z nosu. Na zpomalených záběrech je však jasně vidět, že onu věc nechtěně vyplivnul.

Co vypadlo Robbiemu na mikrofon? Zpěvák to vysvětlil
Nicole Scherzinger, Robbie Williams a Laura Pausini vystupují během závěrečného ceremoniálu před finále MS ve fotbale.
Nicole Scherzinger, Robbie Williams a Laura Pausini vystupují během závěrečného ceremoniálu před finále MS ve fotbale.
Robbie Williams a Ayda Fieldová na amfAR Cinema Against AIDS v Cap d’Antibes (21. května 2026)
20 fotografií

V pondělí Robbie Williams nahrát na svůj instagramový účet video a fámám o drogách se vysmál. „Chtěl bych se omluvit za předmět, který mi včera spadl na mikrofon. Bylo to velmi neprofesionální a lidé o mě měli obavy. Ale je to v pořádku, protože jsem jich měl ještě několik,“ prohlásil s kamennou tváří. A pak vyplázl jazyk, na němž ukázal dvě kulaté mentolové pastilky, a rozesmál se. Dodal, že se právě probudil a cítí se tak svěže.

Robbie Williams zpíval jenom pro ni. Voní jako superstar, říká fanynka z Jablonce

Přestože zpěvák už dvě desítky let drogy nebere, s jeho pověstí jsou spjaty navždycky. Když se v 90. letech proslavil se skupinou Take That, do které přišel v 16 letech, kouřil 60 cigaret denně a užíval kokain častěji než vitamíny. Drogám údajně propadl poté, co se se skupinou v roce 1995 rozešel a dal se na sólovou dráhu.

Je však také znám svým břitkým smyslem pro humor. „Vlasy řídnou, testosteron opustil budovu, serotonin tu opravdu není a dopamin se rozloučil už dávno. Vyčerpal jsem všechny dobré přírodní látky,“ svěřil se před dvěma roky. V dokumentu, který o něm k jeho padesátinám natočil Netflix, říká ke své bujaré minulosti jedno: „Dcera říká, že táta je líný. Pravdou je, že jsem prostě sakra vyřízený,“ tvrdí muzikant, který prodal více alb než jakýkoli jiný Brit.

RECENZE: Frájovi to zase vyšlo. Robbie Williams vytáhl britpop a pokořil Beatles

Období plná alkoholu a drog, kterými si zvyšoval sebevědomí a kvůli kterým opakovaně skončil v léčebně, jsou dávno pryč. Od roku 2010 je ženatý s americkou herečkou Aydou Fieldovou a spolu vychovávají čtyři děti – dcery Theodoru (*2012) a Colette (*2018) a syny Charltona (*2014) a Beaua (*2020).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bianca Censori opět provokuje. V tělovém korzetu působila modelka téměř nahá

Bianca Censori přitáhla pozornost tělovým korzetem a vysokými kozačkami, Kanye...

Australská architektka a modelka Bianca Censori (31) znovu přitáhla pozornost fotografů svým odvážným módním výběrem. Při procházce Los Angeles po boku manžela Kanyeho Westa (49) oblékla tělový top...

Indiana Jones nestárne. Harrison Ford oslavil 84, ukázal svaly a skvělou kondici

Hollywoodská legenda ukázala skvělou kondici a svalnaté paže, které by Fordovi...

Harrison Ford oslavil 84. narozeniny ve skvělé kondici. Hollywoodskou legendu zachytili fotografové při projížďce na kole v Los Angeles, představitel Indiana Jonese ukázal svalnaté paže i vyrýsovanou...

Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou

Slavná herečka Megan Foxová a její vypracované bříško. Ne nadarmo se stala...

Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj...

OBRAZEM: Kordula, syn Bolka Polívky i dcera Verešové. Děti slavných ovládly Vary

Dcera Geislerové, syn Polívky i Kordula Stropnická. Děti slavných ovládly Vary....

Karlovarský filmový festival není jen přehlídkou známých herců, zpěváků a modelek. Letos na sebe strhli pozornost také jejich potomci. Fanoušky zaujali například Kordula Stropnická, Jan Polívka,...

Sydney Sweeney předvádí vlastní spodní prádlo. Hledej Ježíše, píší jí

Sydney Sweeney v jedné z reklam.

Americká herečka Sydney Sweeney se proslavila především díky rolím Cassie Howardové v seriálu Euforie, či Olivie Mossbacherové v minisérii Bílý lotos. V současnosti se věnuje i návrhářství spodního...

Zpěvačka Kesha miluje bizár. Sbírá lidské zuby a nosí šperk z matčiny placenty

Zpěvačka Kesha, British Summer Time Festival, Londýn, 10. července 2026

Zpěvačka Kesha už více než deset let sbírá lidské zuby a svou bizarní kolekci chce dál rozšiřovat. Devětatřicetiletá interpretka hitu TiK ToK v podcastu Las Culturistas vyzvala fanoušky, aby jí své...

21. července 2026  10:45

Jsem stará, šedivá a hnusná? Kritizujte, ale ukažte svou fotku, vyzvala Menzelová

Olga Menzelová se chlubí dokonalou postavou. Kritika lidí ale nebere konce.

Olga Menzelová (48) se rozhodla odpovědět lidem, kteří ji na sociálních sítích urážejí kvůli vzhledu. Ve videu, které natočila se svou kadeřnicí, reagovala na komentáře o tom, že je „stará, šedivá a...

21. července 2026  9:39

Bývalý reportér Novy Břešťák se pokusil o sebevraždu. Loni mu zemřela manželka

Ivan Břešťák neměl lehký život.

Bývalý reportér televize Nova Ivan Břešťák (64) promluvil pro Blesk o tom, že si pokusil sáhnout na život stejně jako jeho manželka Klára. Břešťák má za sebou drsnou a tragickou minulost. Přišel i o...

21. července 2026

Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Kylie Jennerová a Francesca Aiello při focení jejich nové kolekce plavek....

Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová (28) se pochlubila sérií odvážných fotografií v bikinách. Na Instagramu představila novou kolekci plavek, na níž spolupracovala se svou dlouholetou kamarádkou...

21. července 2026  8:16

Anna K. prozradila, co by si přála v příštím životě zažít na vlastní kůži

Zpěvačka Anna K.

Má ráda teplo a moře, ale fascinuje ji také svět polárníků a horolezců. Zpěvačka Anna K. (61) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila nejen to, jak si užívá léto, ale také, co chystá pro své fanoušky.

21. července 2026

Vědci hledali ideální tvář. Nejblíž jsou Margot Robbie, Henry Cavill či Elsa Hosk

Modelka Elsa Hosková předvedla na Victoria's Secret Fashion Show podprsenku v...

Tvar obličeje výrazně ovlivňuje, jak přitažlivě člověk působí na opačné pohlaví. Vyplývá to ze studie zveřejněné v odborném časopise Progress in Orthodontics. Vědci pomocí počítačových úprav...

21. července 2026

Maminka podstoupila asistovanou sebevraždu, sdělila „Baby“ z Hříšného tance

Jennifer Grey (Park City, 20. ledna 2024)

Jennifer Greyová (66), známá především jako Baby z kultovního filmu Hříšný tanec, oznámila smutnou zprávu. Její matka Jo Wilderová zemřela 4. července ve věku 94 let. Herečka nyní prozradila, že...

20. července 2026

Zpěvačka Jana Fabiánová oznámila konec manželství. Po dvou letech se rozvádí

Jana Fabiánová se vdala

Zpěvačka Jana Fabiánová (47) oznámila na sociálních sítích smutnou životní zprávu. Po téměř pěti letech společného života a necelých dvou letech od svatby se s manželem Petrem Baťhou rozhodli ukončit...

20. července 2026  13:52

Dva finalisté Muže roku končí. Objevily se spekulace o jejich intimních videích

Finalista soutěže Muž roku 2026 Lukáš Barvíř.

Soutěž Muž roku 2026 přišla krátce před finále o dva finalisty. Tomáš Hek a Lukáš Barvíř ze soutěže odstoupili z osobních důvodů. Jejich odchod přišel poté, co se začaly objevovat spekulace o jejich...

20. července 2026  11:01

S vrstevníky si nerozumím, vyrůstala jsem mezi staršími muži, říká Brownová

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brownová (22) promluvila o tom, jak ji ovlivnilo dětství strávené na filmových natáčeních. Hvězda seriálu Stranger Things přiznala, že kvůli netradičnímu dospívání dodnes obtížněji...

20. července 2026  10:21,  aktualizováno  10:54

Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou

Slavná herečka Megan Foxová a její vypracované bříško. Ne nadarmo se stala...

Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj...

20. července 2026  9:03

Janek Ledecký ukázal formu v plavkách. V 63 letech je ve skvělé kondici

Janek Ledecký ukázal vypracovanou postavu. (19. července 2026)

Zpěvák Janek Ledecký si užívá letní dovolenou naplno. Na sociálních sítích zveřejnil fotografii, na níž surfuje na vlně za motorovým člunem, a fanoušky zaujal nejen dobrou náladou, ale také mimořádně...

20. července 2026  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×