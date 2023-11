Procházím mužskou menopauzou, tvrdí Robbie Williams

Nejnovější rozhovor na toto téma poskytl deníku The Sun. „Řídnou mi vlasy, testosteron je dávno pryč, serotonin aby člověk pohledal a dopamin se rozloučil už dávno. Všechny svoje přírodní zdroje už jsem vycucal a teď mám chlapskou menopauzu,“ říká.

„Dcera o mě říká, že jsem líný. Tenhle pojem se mi nelíbí, protože takhle mě popisovali jako mladého. Realita je taková, že jsem prostě totálně v háji z toho, jak jsem se sebou zacházel v devadesátých letech a místy i potom,“ přiznává Robbie, který se v té době proslavil jako zpěvák skupiny Take That a upadl do závislosti na drogách a alkoholu, z níž se později léčil.

Již v minulosti se svěřil, že se svou manželkou, třiačtyřicetiletou herečkou Aydou Fieldovou, téměř nespí. Dřív své nedostatečné libido řešil testosteronovými injekcemi, které ovšem vedly ke zhoršení jeho depresí. Ve společném rozhovoru však oba manželé prohlásili, že co se týče postelových aktivit, navzájem se chápou.

„Sex na testosteronu býval super, dělali jsme to neustále a nikdy jsme neměli dost. To mi schází, byla to zábava. Teď se na mě občas Ayda otočí a navrhne sex, a já tam jen tak sedím, pokrčím rameny a jím dál svoji mandarinku,“ popisuje. „Intimita je každopádně důležitá a významná součást lásky, a my jsme šťastní.“

Robbie také v posledních letech výrazně zhubnul, přičemž v minulosti měl s hmotností dlouhodobé problémy. V bulvárech se mu přezdívalo „Blobby Williams“ a ani vlastní svědomí mu nedávalo spát. „Mít nadváhu, to je pro moje duševní zdraví tak ničivé, až je to šokující,“ říká. „Teď jsem na něčem podobném Ozempicu a je to jako vánoční zázrak.“

O tomto tématu a mnoha dalších pojednává čtyřdílná série, kterou vysílá Netflix. Vydána byla u příležitosti 25. výročí jeho sólové kariéry a obsahuje řadu dosud nezveřejněných rozhovorů a záběry, které Williams sám dosud neviděl a komentuje je zpětně s odstupem mnoha let.