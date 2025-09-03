Dát dětem telefony je jako zneužívání, říká zpěvák Robbie Williams

  11:46
Robbie Williams (51) má s manželkou Aydou Fieldovou (46) čtyři děti. Zpěvák nedávno prozradil, že svým potomkům zakázal mobilní telefony, protože je považuje za drogu a jejich používání za formu zneužívání dětí.
Robbie Williams a jeho manželka Ayda Fieldová (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5....

Robbie Williams a jeho manželka Ayda Fieldová (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5. ledna 2025) | foto: AP

Robbie Williams na Ivor Novello Awards v Londýně (22. května 2025)
Robbie Williams na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)
Robbie Williams a Ayda Fieldová na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)
Robbie Williams a jeho manželka Ayda Field (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5....
34 fotografií

„Nemají telefony. Nebudou je mít tak dlouho, jak to jen bude možné. A víte, oni sice přijdou ze školy, kde ostatní mají telefony a ptají se: Proč já ho nemůžu mít? Smůla. Tak jednoduché to je,“ řekl zpěvák v televizi ITV.

„Je mi jednapadesát, nezvládám korozivní povahu internetu a věcí. Bolí mě to. Zničí mi to den. Jak můžu dát tuto drogu dvanáctiletému dítěti? Jak ji můžu dát sedmiletému dítěti? To je zneužívání,“ dodal.

Robbie Williams v New Yorku (13. listopadu 2024)

Robbie Williams a Ayda Fieldová letos v srpnu oslavili 15. výročí svatby. Manželé mají čtyři děti – Theodoru „Teddy“ Rose, Charltona „Charlieho“ Valentinea, Colette „Coco“ Josephine a Beau Benedicta Enthovena.

Zpěvák své děti drží mimo pozornost médií, ale jeho dcera Teddy se objevila na veřejnosti v roce 2018, když byla družičkou na svatbě britské princezny Eugenie a Jacka Brooksbanka.

Vyprodaný koncert Robbieho Williamse se blíží. Chcete získat vstupenky zdarma?
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

Stačil mi jediný pohled, říká Sofie Höppnerová zamilovaná do vnuka Ivy Janžurové

„Píšu monodrama. O sobě, svojí psychice, lidech mé generace, z hereckých rodin a z konzervatoře. Je to hodně temné ale podle mě to člověka chytne za srdce,“ vypráví Sofie Höppnerová, dcera Ivany...

Dát dětem telefony je jako zneužívání, říká zpěvák Robbie Williams

Robbie Williams (51) má s manželkou Aydou Fieldovou (46) čtyři děti. Zpěvák nedávno prozradil, že svým potomkům zakázal mobilní telefony, protože je považuje za drogu a jejich používání za formu...

3. září 2025  11:46

Bývalka mladého Beckhama se vdala. Herečka Moretzová si vzala modelku

Chloë Grace Moretzová (28) si vzala modelku Kate Harrisonovou (34). Herečka a modelka spolu začaly chodit v roce 2018, zasnoubení oznámily 1. ledna letošního roku a poslední srpnový víkend se konala...

3. září 2025  9:21

Děti Alaina Delona se přou o dědictví. Otec při psaní závěti prý nebyl duševně způsobilý

Rok po smrti francouzského herce Alaina Delona se jeho tři děti přou o dědictví. Jádrem sporu je otázka, jestli je platný dodatek k závěti. Nejmladší syn renomovaného francouzského herce Alain-Fabien...

3. září 2025  7:08

Partnerce jsem tajil, že točím s exmanželkou, přiznal Miroslav Etzler

Miroslav Etzler (60) v seriálu Polabí hraje se svou bývalou manželkou Vilmou Cibulkovou (62). Dokonce hrají manžele. V Show Jana Krause prozradil, že své partnerce to dlouhou dobu tajil.

3. září 2025

Palin z Monty Python byl ve Venezuele zadržen. Prohledávali nám i spodky, popsal

Britský herec a člen skupiny Monty Python Michael Palin byl spolu s filmovým štábem zadržen ozbrojenou milicí ve Venezuele poté, co se pokusili natočit záběry sochy bývalého vůdce Huga Cháveze.

3. září 2025

Ester zpívá z rodiny nejlíp, přitom to vůbec nepotřebuje, čílí se Janek Ledecký

Janek Ledecký (63) se rozpovídal o svých dětech Jonášovi i Ester a prozradil, čím ho slavná dcera naposledy rozbrečela. U Honzy Dědka ale zavzpomínal i na to, jak utíkal před vojnou. Po střední škole...

2. září 2025  14:39

Sloužíme vlasti! Herečka Sarah Haváčová absolvovala vojenský výcvik

Herečka Sarah Haváčová (35), známá mimo jiné coby manželka esesáka Grubera ze seriálu Zlatá labuť, absolvovala vojenský výcvik. Spolu se sestrou Terezií (25) pak složily přísahu, s čímž se herečka...

2. září 2025  13:15

Dvouhlavá siamská dvojčata vyfotili s miminkem. Tají, jestli je jejich

Čtyřiatřicetiletá siamská dvojčata Abby a Brittany Henselovy se proslavila v roce 1996 v talk show Oprah Winfreyové. Rodačky z americké Minnesoty nyní vyfotili na veřejnosti s miminkem. Sestry, ani...

2. září 2025  11:30

Televizní hlasatelka Marta Skarlandtová se léčí s rakovinou plic

Bývalá televizní hlasatelka a sestra divadelního principála Milana Heina Marta Skarlandtová (77) bojuje s rakovinou. Její dcera potvrdila, že jde o rakovinu plic a matka se léčí v pražské Thomayerově...

2. září 2025  9:13

Muž roku předal žezlo a zamířil do rádia. Jakub Mádl bude moderátorem

Jakub Mádl (36) předal před pár dny žezlo novému Muži roku Jiřímu Veselému (27) a začíná novou kapitolu. Kromě toho, že pojede Českou republiku reprezentovat na zahraniční soutěž, se od pátku stane...

2. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Další herci seriálového Harryho Pottera odhalení. Vrátí se i hvězda z filmů

Natáčení seriálu o Harrym Potterovi pokračuje a tvůrci odhalili další jména herců, kteří se v něm objeví. Jedním z překvapení je návrat herce Warwicka Davise, který hrál i ve filmech. Po letech si...

2. září 2025

OBRAZEM: O dva miliony zabojují v Love Islandu modelky, studentky i sportovci

Seznamte se s jedenácti novými obyvateli nové vily Love Island, která se nachází na ostrově Tenerife. Reality show se po roční pauze vrací v pondělí 8. září na Oneplay. TV Nova první epizodu uvede 9....

1. září 2025  18:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.