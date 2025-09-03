Dát dětem telefony je jako zneužívání, říká zpěvák Robbie Williams

„Nemají telefony. Nebudou je mít tak dlouho, jak to jen bude možné. A víte, oni sice přijdou ze školy, kde ostatní mají telefony a ptají se: Proč já ho nemůžu mít? Smůla. Tak jednoduché to je,“ řekl zpěvák v televizi ITV.
„Je mi jednapadesát, nezvládám korozivní povahu internetu a věcí. Bolí mě to. Zničí mi to den. Jak můžu dát tuto drogu dvanáctiletému dítěti? Jak ji můžu dát sedmiletému dítěti? To je zneužívání,“ dodal.
Robbie Williams a Ayda Fieldová letos v srpnu oslavili 15. výročí svatby. Manželé mají čtyři děti – Theodoru „Teddy“ Rose, Charltona „Charlieho“ Valentinea, Colette „Coco“ Josephine a Beau Benedicta Enthovena.
Zpěvák své děti drží mimo pozornost médií, ale jeho dcera Teddy se objevila na veřejnosti v roce 2018, když byla družičkou na svatbě britské princezny Eugenie a Jacka Brooksbanka.
|
Vyprodaný koncert Robbieho Williamse se blíží. Chcete získat vstupenky zdarma?