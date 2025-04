„Připadal jsem si tlustý a tak jsem přestal jíst a nedával svému tělu žádné potřebné živiny. Nakonec jsem byl jsem tak podvyživený, že mi diagnostikovali kurděje. Nemoc pirátů ze 17. století,“ svěřil se Robbie Williams v rozhovoru pro britský deník The Mirror.

Vážný nedostatek vitamínu C způsobil, že zpěvák musel rychle zcela změnit svůj životní styl a zaměřit se na zdravou stravu. Williams přiznal, že loni užíval lék na potlačení chuti k jídlu a zhubl díky tomu téměř třináct kilo. Jak ale sám říká, jeho vztah k vlastnímu tělu nebyl vůbec zdravý.

„Měl jsem tělesnou dysmorfii. Když vám v takovou chvíli někdo řekne, že se o vás bojí, jak moc hubeně vypadáte, v hlavě vám to zní jako: ‚Dokázal jsem to!‘ Když vám někdo řekne: ‚Jsi moc hubený‘, přeložím si to jako ‚Jackpot! Dosáhl jsem země zaslíbené‘,“ přiznal Williams.

Odhalil také, že ho letos znovu po deseti letech překvapily depresivní stavy. Podle jeho názoru by i to mohlo souviset s jeho nezdravým stravováním.

Zpěvák Robbie Williams v letech 2017 a 2023

„Rok 2025 začal špatnými momenty, depresivními stavy, dost špatným duševním zdravím. Takové pocity, co jsem měl, jsem nezažil už velmi, velmi dlouho. Byl jsem stále smutný, úzkostlivý, zkrátka v depresi. Přišlo to úplně najednou, přibližně po deseti letech, co jsem byl víceméně stále v pohodě. Myslel jsem si, že jsem z toho už dávno venku. Myslel jsem, že tohle je konec mého příběhu s depresemi a já půjdu vstříc nádherné budoucnosti. Když se to v takové síle vrátilo, byl jsem opravdu zmatený a překvapený,“ svěřil se zpěvák.

V současné době se soustředí na přípravy svého turné, které odstartuje 31. května v Edinburghu. Následovat budou koncertní vystoupení v Londýně, Manchesteru, Bathu a Newcastlu. V pražské O2 areně vystoupí bývalý člen boybandu Take That 7. září 2025.

Turné přichází po intenzivních dvanácti měsících, během nichž propagoval Robbie Williams svůj autobiografický film s názvem Better Man.

„Stanovil jsem si v hlavě obrovský cíl – stát se tím nejlepším bavičem na planetě,“ říká o turné. „Vím moc dobře, že to může znít velmi egoisticky a narcisticky, ale jsem přesvědčený, že ani Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi by neusilovali o to být šestým nejlepším fotbalistou na světě, když by věděli, že mohou být tím nejlepším ze všech,“ dodal.