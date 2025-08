Jak dnes vypadá Nick Slaughter? Hvězda Vražedného pobřeží oslavila 64. narozeniny

Rob Stewart se proslavil rolí detektiva v seriálu Vražedné pobřeží, který se natáčel mezi lety 1991 až 1993. Natáčení probíhalo mimo jiné v Izraeli, Jihoafrické republice, na ostrově Mauricius a také v mexické turistické destinaci Puerto Vallarta.

Seriál má celkem šestašedesát epizod a i dnes je divákům dostupný – například na platformě Voyo. Rob Stewart si v oblíbeném počinu z devadesátek jako soukromý agent Nick Slaughter otevřel detektivní kancelář na tropickém ostrově a po boku okouzlující kolegyně Silvie Girardové (Carolyn Dunnová) řeší všelijaké případy.

Herec Rob Stewart s přítelkyní v prosinci roku 2024

Stewarta si fanoušci jistě pamatují s dlouhými vlasy, které nosil v culíku a také s vzorovanými košilemi. Nyní herci přibyly vrásky a šedivé vlasy má ostříhané nakrátko.

Předtím, než dostal nabídku na svou životní roli, žil nějaký čas na ulici, byl delší dobu bez práce a měl dluhy. Natáčení seriálu pro znamenalo životní změnu. Mimo jiné poznal svou lásku, budoucí manželku Celianu, která pracovala za kamerou. Společně mají syna.

„Nenatočil jsem moc věcí, na které bych byl vyloženě hrdý,“ hodnotí zpětně svou hereckou kariéru. Před kameru se po skončení natáčení Vražedného pobřeží vrátil až po letech, když nutně potřeboval peníze.

„Dřív jsem si myslel, že Vražedné pobřeží je opravdu příšerné. Styděl jsem se za to. Ale pokud to lidi bavilo a dalo jim to nějaké emoce, je to vlastně úžasné,“ řekl v jednom z rozhovorů.

Herectví se Stewart věnuje dodnes. Zahrál si mimo jiné v seriálu Kravaťáci, v roce 2020 se objevil v kanadském dramatu Sugar Daddy. Ztvárnil také majitele pozemku Samuela Bishopa v seriálu The Way Home.

Rodák z Toronta se přitom původně chtěl stát hokejistou, kvůli vážnému zranění se však musel svého snu vzdát. Předtím, než se stal hercem, se věnoval také hudbě.