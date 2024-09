Uniklé domácí porno mě donutilo k nástupu do léčebny, vzpomíná herec Rob Lowe

Jedním z těchto krůčků se pro něj stalo shlédnutí komediálního dramatu Šampón z roku 1975, kde si hlavní postavu zahrál herec a režisér Warren Beatty. „Je to super film, ale na jeho konci ten okouzlující playboy přijde úplně o všechno. Ohromně to na mě zapůsobilo – byl to takový první osudový záchvěv svědomí, které mi říkalo – hej, teď bys měl, chlapče, dávat pozor a něco se sebou udělat,“ vzpomíná Rob Lowe.

Rob Lowe ve filmu Oxfordské blues (1984)

Dalším probuzením do reality byla hercova aféra z roku 1988 s uniklou domácí sexuální nahrávkou. Když se na veřejnost dostal záznam, na němž měl Lowe sex s dalšími dvěma lidmi, byl prý otřesený. „Zpětně jsem si uvědomil, že i tohle byl jeden z kroků, které mě dovedly k přehodnocení přístupu k životu. To, co mě ale opravdu nejvíce změnilo, byla neschopnost postarat se o vlastní rodinu a o sebe samotného,“ říká.

Nejhorším zážitkem bylo to, když nedokázal zvednout hovor matce, která mu volala, že jeho dědečka postihl infarkt. „Pamatuji si to jako včera. Ze záznamníku mě matčin hlas prosil, ať to zvednu, ale já byl ve stavu, kdy jsem to prostě nedokázal řešit. Měl jsem kocovinu a potřeboval jsem se vyspat,“ líčí a dodává, že v tu chvíli pouze sáhl po tequile. „Vždyť kdo by neměl na nočním stolku flašku, ne? To pro mě byla poslední kapka. Když jsem pak vystřízlivěl, bylo mi ze sebe opravdu na nic,“ uvedl.

Jakmile se rozhodl absolvovat odvykací kúru, byl podle svých slov konečně připravený dát svůj život do pořádku. „Bylo to úlevné a děsivé zároveň. Naučil jsem se, že lze radikálně změnit svůj život, pokud člověk dokáže být k sobě dostatečně upřímný,“ říká.

„Vždycky lidem opakuji, že když už se chtějí zbavit návyku na cokoliv – ať už je to fentanyl a jiné drogy, alkohol, hazard, přejídání se, nebo sex – nebudou schopni to nikdy změnit jen kvůli zaměstnání, manželce, rodině, policajtům nebo proto, že něco podělali. Dokážou to až ve chvíli, kdy na to budou připraveni a budou to sami opravdu chtít,“ dodává Rob Lowe.